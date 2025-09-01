El Girona ficha por 15 millones a un delantero para revertir su situación

El delantero ucraniano Vladyslav Vanat, procedente del Dinamo de Kiev, se ha convertido este lunes en nuevo futbolista del Girona hasta el 30 de junio de 2030, según ha confirmado el club catalán.

El delantero, de 23 años, llega a Montilivi para solucionar la falta de gol demostrada la temporada pasada por Bojan Miovski, vendido al Glasgow Rangers, y Abel Ruiz.

Si bien el club no ha dado detalles de la operación, varios medios apuntan a que la entidad ha pagado alrededor de 15 millones de euros por un futbolista que desde su debut con el Dinamo de Kiev en 2021 ha marcado 51 goles y dado 24 asistencias en 119 partidos. Además, suma dos dianas en once encuentros con la selección de Ucrania.

La temporada pasada marcó 21 goles en 45 partidos entre la liga y la copa de su país, la fase previa de la Liga de Campeones y la Liga Europa. En este arranque de curso ya llevaba tres goles en siete partidos entre la liga y las fases previas de las competiciones europeas.

La afición gerundense sueña con que pueda seguir los pasos de Artem Dovbyk, su competidor en la selección de Ucrania, que en la temporada 2023-2024, histórica para el Girona, fue el máximo goleador de LaLiga.

El curso pasado, Miovski y Abel Ruiz solo consiguieron ocho goles entre los dos y el gran artífice de la permanencia acabó siendo el veterano Cristhian Stuani (11).

El comunicado del Girona reivindica que el equipo incorpora gol con la llegada de un atacante ya consolidado como "una de las grandes promesas del fútbol de Ucrania".

El club asegura que destaca por su velocidad, movilidad y capacidad de desequilibrio en el uno contra uno y que es un delantero versátil que encaja en el estilo de juego de Míchel Sánchez y que tiene buen juego de espaldas, un chut potente y olfato goleador.

Vladyslav Vanat será el tercer jugador ucraniano de la actual plantilla después de Vladyslav Krapyvtsov, segundo portero, y el extremo Viktor Tsygankov, también formado en el Dinamo de Kiev.