Un grande tienta a Pellegrini para que abandone el Betis

Desde que fichase por el Betis, teniendo contrato en vigor, Manuel Pellegrini ha sido tentado en varias ocasiones para abandonar el conjunto verdiblanco. Una de sus mayores tentaciones la recibió desde Arabia Saudí y, pese al dineral que le ofrecían, quiso cumplir su contrato con el club andaluz, que se extiende hasta el 30 de junio de 2026. Ahora un nuevo equipo amenaza con romper antes ese vínculo, se trata del Borussia Dortmund, subcampeón de la pasada edición de la Champions League, que busca un recambio para Nuri Sahin.

Tanto Manuel Pellegrini como el Betis sabrían del interés del Borussia Dortmund. Así lo ha reconocido una fuente cercana al conjunto verdiblanco en Estadio Deportivo, donde ha dicho: “Sabemos que existe un interés de Borussia Dortmund en el chileno, pero esperamos que cumpla su contrato con nosotros. La última vez que renovamos, su compromiso se extendió hasta junio de 2026. Si todo va bien, tampoco descartamos que pueda quedarse más tiempo. Todo está por verse”.

La fidelidad de Pellegrini al Betis

Manuel Pellegrini ha mostrado, por activa y por pasiva, su fidelidad al Betis asegurando que le “gusta cumplir los contratos” y que el suyo está “vigente hasta 2026”.

Respecto a la vez que fue tentado desde Arabia Saudí, comentó: “Hubo una oferta en papel desde Arabia, sí. Era de mucho dinero. Yo le había dicho que sí a China hace años. Mi familia nos inculcó siempre la cultura y la lectura. Arabia me entusiasmaba bastante, es un mundo distinto y dudé mucho. Pero el cariño que siento en el Betis es como en Málaga. No hubiese sido leal de mi parte. Sentía que no era el momento de irme aunque estaban dispuestos a pagar la cláusula”.