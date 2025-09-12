Grealish deja retratado a Guardiola

Jack Grealish, que en 2021 se convirtió en el fichaje más caro en la historia de la Premier League cuando el Manchester City pagó por él 117,5 millones de euros al Aston Villa, ha salido en calidad de cedido al Everton al no contar para Pep Guardiola. Y tan solo un mes le ha bastado al extremo de 30 años para dejar retratado al técnico catalán. Y es que Jack Grealish ha sido nombrado este viernes mejor jugador de agosto en la Premier League, tras registrar cuatro asistencias en los tres partidos ligueros.

El centrocampista, que cumplió 30 años esta misma semana, ha brillado en su arranque con el Everton, siendo pieza clave en las dos victorias conseguidas por el equipo en el inicio del campeonato.

Guardiola, el responsable de que el Manchester City haya cedido a Grealish al Everton

El Manchester City le invitó a buscarse una salida este verano ante la falta de minutos de la temporada pasada y las pocas perspectivas de que su situación mejorara este curso a las órdenes de Pep Guardiola.

Jack Grealish recibió el premio en la ciudad deportiva de Finch Farm de manos del creador de contenido Andy Castell, tras imponerse en la votación, que combinó el veredicto de aficionados y un panel de expertos, a una lista de ocho nominados entre los que figuraban Riccardo Calafiori, Hugo Ekitike, Marc Guehi, Erling Haaland, Joao Pedro, Antoine Semenyo y Dominik Szoboszlai.

Jack Grealish tiene contrato con el Manchester City hasta 2027.