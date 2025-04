Iñigo Pérez expone los planes del Rayo Vallecano con Trejo

Iñigo Pérez, entrenador del Rayo Vallecano, calificó al argentino Oscar Trejo como "el jugador más importante" del equipo por "todo lo que da tanto dentro como fuera" y opinó que "en España no hay ningún club tan puro" como el equipo madrileño.

Osca Trejo, de 36 años, vive en el conjunto franjirrojo su segunda etapa. La primera fue en la campaña 2010-2011 y la segunda comenzó en 2017. Ha vestido la camiseta franjirroja en 314 partidos, ha marcado 44 goles y por su actitud, compromiso y personalidad es uno de los ídolos de la afición vallecana.

"Dispongo de algo que no se ve en todos los equipos, que es la certeza como entrenador de que los jugadores han dejado aparcado su ego y han admitido que alguien de su edad o cercano a ellos pueda dirigirlos o exigirles. Ellos lo han hecho", dijo Iñigo Pérez, en una entrevista a LaLiga World.

"Para mi, Oscar Trejo es el jugador más importante por todo lo que nos da dentro y fuera del terreno de juego, para mi es un privilegio poder entrenarle", confesó abierto a su continuidad la próxima temporada.

Sobre el Rayo Vallecano, club en el que cumple su segunda temporada como primer entrenador, aunque antes estuvo como segundo de Andoni Iraola, Iñigo Pérez fue tajante. "Para mi lo que es especial del Rayo Vallecano es que no hay falsedad. Todo el mundo pertenece a un barrio muy humilde que son conscientes del nivel cultural y de conducta, como hay que hacer las cosas para poder apoyar al equipo. Creo que trasciende un poco de lo futbolístico y en ese sentido creo que no hay ningún club en España tan puro como el Rayo Vallecano", apuntó.

Con 40 puntos en la clasificación, trece por encima del descenso, y la permanencia conseguida de forma virtual, la nueva ilusión del Rayo Vallecano se llama Europa. "La realidad ahora dice que somos un equipo que está más cerca de jugar Europa que de descender y entonces yo la acepto. Eso no quiere decir que yo primero quiera conseguir el objetivo de permanecer en Primera. Si tuviese que elegir un desenlace final adecuado, al margen de los resultados, sería que la gente este año cuando se vaya de verano diga 'me ha encantado ir al estadio, me ha encantado este equipo, quiero volver y verles de nuevo'. Eso sería perfecto para mi", subrayó.