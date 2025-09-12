Juan Cuadrado reconoce ofertas de España

El colombiano Juan Cuadrado, jugador del Pisa italiano, aseguró este viernes que en este último mercado estival tuvo "la oportunidad de ir a España" y que LaLiga siempre le ha "gustado", pero que prefirió quedarse en Italia por su familia.

"Al Pisa le dije que sí en dos días. Tuve la oportunidad de irme a España, LaLiga siempre me ha gustado, pero decidí quedarme aquí también por mi familia. Mi madre nunca se ha ido de Turín", desveló en una entrevista con 'La Gazzetta dello Sport'.

Juan Cuadrado ha pasado la mayor parte de su carrera, salvo dos años en el Chelsea, en Italia. Comenzó en el Udinese y continuó en el Lecce, Fiorentina, Juventus, Inter de Milán y Atalanta. Donde más tiempo estuvo, ocho temporadas, fue en la Juventus.

"Me he convertido en hincha de la 'Juve'. Mis hijos nacieron en Turín. Lucas tiene seis años y Lucía nueve. He vivido ocho temporadas mágicas, he ganado cinco ligas y varias copas. Lo único que lamento es la final de la 'Champions' que perdimos en Cardiff (ante el Real Madrid)", apuntó.

Su salida del club 'bianconero' fue algo inesperada: "Allegri quería que me quedara. Por mi parte, no tenía ninguna duda: me habría quedado".

"Pero cambió la directiva, el entrenador se marchó y yo me quedé a la espera de una llamada. Mientras, leí en las redes sociales que mi aventura con la 'Juve' había terminado. Hubiera preferido una llamada o un mensaje privado. Me sentí mal, fue muy triste. Pero así es el fútbol. Los aficionados están y siempre estarán en mi corazón", añadió.

Tras dos temporadas en Inter de Milán y Atalanta, en los que disputó Liga de Campeones y ganó el 'Scudetto' con el Inter de Milán, llegó este verano al Pisa, recién ascendido, con el que ha sido suplente en los tres primeros partidos de la temporada, uno de Copa Italia y dos de Serie A.

"La claridad del proyecto me convenció. Dije que sí en dos días. Mi objetivo es la salvación y el Mundial con Colombia. Estoy trabajando duro para llegar al 100 % y Gilardino me está ayudando. Se convertirá en un gran entrenador", dijo.

A sus 37 años, ya tiene claro cómo será su retirada: "Tengo una fundación en Colombia donde se juega al fútbol y, además, hay música, teatro... cosas así. Cuando recibes tanto, también puedes dar. Me gustaría continuar con esta actividad", finalizó.