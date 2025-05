El Liverpool encuentra en el Athletic un futbolista al que fichar “mejor” que Zubimendi

Tal y como han reconocido públicamente tanto Arne Slot como Martín Zubimendi, el Liverpool intentó su fichaje el pasado verano. Sin embargo, tras haber conquistado la Eurocopa con España, el centrocampista de 26 años decidió seguir una temporada más en la Real Sociedad. Otro gallo cantará este verano, donde todo parece indicar que si el Real Madrid no se interpone, terminará Martín Zubimendi terminará recalando en la Premier League de la mano del Arsenal de Mikel Arteta. Esto es algo que parece importar poco al Liverpool, que habría encontrado en el Athletic un futbolista al que fichar “mejor” que él como Mikel Jaureguizar.

“El Liverpool está preparado para firmar un centrocampista mejor que Zubimendi”, avanzó Bence Bocsák. “En la cima de la lista de objetivos de centrocampista de contención para el Liverpool este verano está Mikel Jauregizar”, continuó el periodista.

Según Bence Bocsák en Anfield están “impresionados” con las actuaciones del centrocampista de 21 años. “El Liverpool está dispuesto a ficharlo”, terminó diciendo.

El ascenso de Jauregizar que no pasa desapercibido para el Liverpool

Aunque Mikel Jauregizar se ha asentado en el Athletic con tan sólo 21 años convirtiéndose en una de la revelaciones de LaLiga EA Sports, el centrocampista es cauto. Al menos así se mostró al ser cuestionado por una posible convocatoria con la Selección.

“Qué va, está muy lejos todavía, si llega estaré contento, pero queda mucho”, dijo en Radio Bilbao un Mikel Jauregizar que ya ha sido convocado con la Selección Sub-21. La pregunta venía a colación de la apuesta de Luis de la Fuente por jóvenes futbolistas. “Sí, sí, se ha visto. Es muy difícil que ocurra, a seguir como estoy jugando”, reiteró al respecto.

Detrás de la cautela de Mikel Jauregizar están los consejos de su entorno: “Me dicen que no he hecho nada todavía, que hay que mantenerse constante y con disciplina”, confesó.

Sobre su situación en el Athletic señaló: “Cada vez me siento más jugador. Intento hacer lo que me pide el míster”. Además, Mikel Jauregizar reconoció fijarse “mucho en Iniesta”. ¿Conseguirá igualar los logros del manchego con la Selección?