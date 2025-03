Loïc Badé desvela dónde quiere jugar cuando deje el Sevilla

Aunque Loïc Badé tiene contrato con el Sevilla hasta 2029, no salió del equipo en el mercado invernal porque él mismo se opuso a su salida rumbo al Aston Villa de Unai Emery. Es por ello por lo que su continuidad la próxima temporada está en el aire. Aún así el central de 24 años confía que el del domingo no sea su último derbi ante el Betis, si bien ha reconocido que le gustaría tener la oportunidad de regresar a la Premier League, donde ya jugó en el Nottingham Forest.

Cuestionado en una entrevista en MARCA si soñaba con triunfar en la Premier League, Loïc Badé contestó: “Claro que eso es una cosa que tengo en la cabeza. Cuando fallas en un sitio, quieres demostrar que puedes hacerlo bien; pero a día de hoy soy jugador de Sevilla y estoy pensando sólo en el presente”.

Dejando entrever que la próxima temporada seguirá en el Sevilla, el defensor añadió: “A día de hoy, creo que no será mi último derbi. Después no sabemos cómo va a ser el futuro pero, a día de hoy, no lo creo”.

¿Por qué Loïc Badé rechazó poner rumbo a la Premier en enero por seguir en el Sevilla?

Sobre su decisión de seguir en el Sevilla pese al interés del Aston Villa por llevarle a la Premier League fue cuestionado Loïc Badé el pasado mes de febrero en otra entrevista para Muchodeporte. “Aquí me siento muy bien. Lo más importante es progresar y pienso que puedo progresar con este equipo y con este míster. Es lo que quiero y, por eso, he elegido quedarme aquí. Entendieron mi situación y lo que pienso. Hablamos y, al final, les dije que quería quedarme aquí. Yo tengo la ambición de hacer buenas cosas con el Sevilla y quería jugar aquí, hacer buenas temporadas. Por eso he elegido quedarme”, dijo entonces.