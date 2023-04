Lucas Pérez desvela la ridícula cantidad por la que no fichó por el Barcelona

Lucas Pérez, que regresó en el mercado invernal al Deportivo de la Coruña, pudo recalar en su día, cuando era jugador del Alavés en el Barcelona. Así lo ha reconocido en una entrevista en la que recordó su paso por el Arsenal.

Respecto a su frustrado fichaje por el Barcelona, Lucas Pérez señaló en ESPN: «El Alavés dijo que tenían que pagar la cláusula de rescisión, 15 millones de euros. Yo tenía 31 años. Si hubieran sido 8 millones, que es lo que ofrecía el Barcelona, pues bien. Pero no 15. No pasa nada: así son las cosas»

«¿Qué vas a hacer? Es un tren que pasa y no puedes subir. También hay que entender al Alavés. Quieren mantenerse y vender a su máximo goleador no es una gran idea. A Joselu le pasó al año siguiente cuando el Sevilla le quería y el Alavés no le vendía», constató Lucas Pérez.

Lucas Pérez, satisfecho con su paso por el Arsenal

Sobre su etapa en el Arsenal, Lucas Pérez rememoró: «Vas al entrenamiento y ahí está Alexis listo para jugar. Y piensas: ‘¿Eres mejor que Alexis? Él es muy bueno también’. Estaba haciendo un gran año, uno de los mejores con Özil, Santi Cazorla. Giroud no jugó mucho, y es un campeón mundial, ¿sabes? Alexis estaba en gran forma, una increíble forma. El entrenador quiere ganar al final: y ganamos. Mis números no son malos: acabé esa temporada con nueve goles y seis o siete asistencias. Jugué 1.000 minutos. Si juego todos los partidos, salen los 20, 25 goles. Y la afición siempre me ha mostrado mucho cariño, parece que tienen buenos recuerdos de mí».