Guardado cuenta cómo perdió 3.000 euros por quedar bien con Joaquín

El mexicano Andrés Guardado, que en LaLiga EA Sports jugó en el Deportivo de la Coruña, en el Valencia y en el Betis, coincidió en este último equipo con Joaquín, con el que perdió 3.000 euros por intentar “encajar”. Así se lo contó el exfutbolista a Josep Pedrerol en El Cafelito, donde también habló de sus frustrado fichaje por el Real Madrid cuando tenía 19 años y militaba en Atlas.

Respecto a su anécdota con Joaquín, Andrés Guardado, que acababa de llegar al Betis, relató: “Ya todos tenían su sitio en el autobús y el único que quedaba libre era al lado de Joaquín hasta atrás. Y yo dije 'venga, pues vamos a empezar fuerte'. Me dijo '¿sabes jugar al póker?' y yo por encajar le dije 'sí, sí'. Y me dice 'pero apostamos fuerte' y yo 'sí, sí, dale'. 3.000 pavos perdí en ese recorrido de dos horas, todo por quedar bien”.

Andrés Guardado y su frustrado fichaje por el Real Madrid

Respecto a su frustrado fichaje por el Real Madrid, dijo: “Debuto, me va muy bien en el Mundial (Alemania) y de ahí surgió el interés, me buscó el Real Madrid. Mandaron la oferta de cesión, pero me querían para entrenar en el primer equipo y jugar en el Castilla”.

“Solo avisarte que llegó esta oferta, pero no te vamos a dejar ir porque nos parece una falta de respeto la cifra y que vayas al filial”, le dijeron, desde Atlas, a Andrés Guardado.

No obstante, el mexicano reconoció su error al acudir a dicha reunión sin su agente. “Mi falla, creo, es que fui a la oficina de los directivos solo; ya tenía mi representante, pero no le avisé. Estaban tres directivos, se sienta el entrenador, Romano, me siento y me ponen el fax”, recordó.

“¡Ficharon a Marcelo! Ese no salió mal, no se equivocaron tampoco. Me di cuenta que en todos los equipos de España había jugadores regados de la cantera del Madrid, miles que habían jugado en el Castilla; lo vi como una puerta, que me vea otro equipo”, zanjó Andrés Guardado.