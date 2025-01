La UD Las Palmas recibe una oferta de 25 millones por Alberto Moleiro

Tal y como contamos días atrás en LAOTRALIGA, el gran favorito para hacerse con los servicios de Alberto Moleiro de cara al próximo verano es el Arsenal de Mikel Arteta. Sin embargo, el Al Hilal de Neymar, que ya intentó su fichaje el pasado verano, ha vuelto a la carga por él este mes de enero. Además de tentar con un suculento salario al mediapunta de 21 años, ha ofrecido 25 millones de euros por su fichaje a la UD Las Palmas.

Cabe señalar que el conjunto canario ya rechazó 20 millones de euros del Al Hilal por Alberto Moleiro el pasado verano. “Es verdad que llegó la oferta, hablé con mis representantes y decidimos que no íbamos a ir. Estoy muy contento en Las Palmas, tengo contrato, es el club que me lo ha dado todo, que me ha dado la oportunidad de crecer en el fútbol profesional y estoy muy contento de estar en Las Palmas. Tengo unos sueños, tengo unos objetivos desde niño y la ilusión es grande, esta vez decidimos que no y ya está”, llegó a confirmar el propio futbolista.

La UD Las Palmas podría remitirse a la cláusula de Alberto Moleiro ante el interés del Al Hilal

Ahora, en el mercado invernal, resultará todavía más difícil para el Al Hilal llevarse a Alberto Moleiro de la UD Las Palmas por mucho que haya mejorado su oferta en 5 millones de euros según MARCA. Inmerso en la lucha por la permanencia, el conjunto canario podría remitirse a su cláusula de 60 millones de euros. Otro gallo cantará el próximo verano, cuando a la UD Las Palmas le resultará muy complicado retener a Alberto Moleiro en sus filas.