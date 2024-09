Danna Paola reconoce por primera vez que tuvo un affair con Neymar

La cantante y actriz Danna Paola, conocida en España especialmente por haber participado en Élite, ha reconocido que tuvo un affair con Neymar, ahora en las filas del Al Hilal, cuando todavía jugaba en el PSG. Así lo reveló la mexicana en una entrevista en la que dijo que había aprendido mucho de fútbol porque su novio era del Real Madrid.

“Yo he aprendido bastante fútbol gracias a mi novio porque es madridista”, dijo Danna Paola en La Revuelta.

“¿Tu novio es jugador del Real Madrid o es futbolista?”, le preguntó entonces David Broncano.

“No, no. Yo ya he estado con futbolistas que no voy a decir”, contestó Danna Paola. “He estado con futbolistas que tienen el rollo de estar con actrices y cantantes. He tenido mis experiencias, todas ellas buenas, pero entiendo que la profesión es demandante y la mía también. Entonces no compaginamos”, añadió.

No contento con su respuesta, Davi Brocano pidió a Miguel Campos, coordinador de guion del programa, que buscase información en Internet para averiguar si Danna Paola había sido relacionada con algún futbolista. “Sí que sale. Neymar, ¿no?”, quiso saber tras efectuar la búsqueda.

“Sí, nos conocimos. Estaba en el París. Esto nunca lo había dicho”, admitió la mexicana.

Danna Paola llegó a negar haber tenido una relación con Neymar

Si Neymar fue relacionado en su día con Danna Paola es porque la actriz y cantante compartió en su día una fotografía junto al brasileño. Preguntada al respecto en los Premios Fotogramas de Plata, declaró: “Somos muy buenos amigos. No hay amor, tengo muchos amigos y estoy muy feliz soltera. No veo fútbol. En realidad, yo creo que es una de las cosas por las cuales nos empezamos a llevar bien. Destacaría de él su manera de ser, es superdivertido y muy sincero”.