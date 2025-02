Ponen precio al fichaje de Giovani Simeone por este equipo de LaLiga

Tal y como contamos en LAOTRALIGA, el Sevilla sondeó a Giovani Simeone en el mercado invernal. No era la primera vez que el hijo del Cholo es relacionado con el conjunto rojiblanco ni va a ser la última, y es que el equipo andaluz volverá a intentar el fichaje del delantero de 29 años del Nápoles en verano.

Giovani Simeone sólo ha sido titular en 3 de los 24 partidos que ha disputado con el Nápoles, con el que ha notado 2 goles y 2 asistencias en lo que va de temporada. Si bien decidió no cambiar de aires en el mercado invernal, al no contar para Antonio Conte, sí se plantea hacerlo en verano, siendo una opción muy atractiva para él el recalar en LaLiga EA Sports. Así lo asegura Mundo Deportivo, que vuelve a colocar al Sevilla tras sus pasos. Fichar a Giovani Simeone costaría al conjunto hispalense unos 10 millones de euros según el citado medio.

El Sevilla intentará fichar a Giovani Simeone tras haber retenido a Loïc Badé

El Sevilla quiere volver a ser grande y por ello, además de fichar a jugadores como Giovani Simeone, debe retener a otros como Loïc Badé en sus filas. Cuestionado por sus calabazas al Aston Villa en el mercado invernal, el central de 24 años dijo en Muchodeporte: “Aquí me siento muy bien. Lo más importante es progresar y pienso que puedo progresar con este equipo y con este míster. Es lo que quiero y, por eso, he elegido quedarme aquí. Entendieron mi situación y lo que pienso. Hablamos y, al final, les dije que quería quedarme aquí. Yo tengo la ambición de hacer buenas cosas con el Sevilla y quería jugar aquí, hacer buenas temporadas. Por eso he elegido quedarme”.

“Yo estoy muy feliz aquí. Si tengo que quedarme muchos años, no tengo ningún problema. Me veo aquí. Después, como he dicho, no sabemos qué puede pasar en el futuro. A día de hoy, soy sevillista hasta 2029”, zanjó Loïc Badé.