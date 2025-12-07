Primeros contactos para cerrar el fichaje de James Rodríguez

Aunque James Rodríguez ha sido relacionado con el Valencia y, más recientemente, con la Real Sociedad, no parece que el que fuera centrocampista del Real Madrid y del Rayo Vallecano vaya a regresar a LaLiga EA Sports cuando el próximo 31 de diciembre acabe contrato con Club León. Al contrario, el centrocampista de 34 años, que en ningún caso quiere comprometer su presencia con Colombia en el próximo Mundial, podría continuar en México de la mano de Pumas UNAM.

Libre para negociar con otros equipos, Pumas UNAM ya ha establecido los primeros contactos con James Rodríguez y su entorno según ha contado el periodista Pepe Sierra. De mostrarse dispuesto el colombiano a recalar en el equipo aztecas, Pumas UNAM le trasladará una propuesta para hacerse con sus servicios a coste cero.

La trayectoria de James Rodríguez

James Rodríguez, que aterrizó en Europa de la mano del Oporto, jugó un año en el Mónaco antes de que el Real Madrid, tras su gran Mundial, se hiciera con sus servicios en 2014. Fue su primera experiencia en LaLiga EA Sports. Tras salir dos temporadas, en calidad de cedido al Bayern de Múnich, James Rodríguez probó fortuna en Inglaterra de la mano del Everton, y también en Catar, Grecia y Brasil antes de regresar a España de la mano del Rayo Vallecano. Tras no ganarse la confianza de Iñigo Pérez, el conjunto franjirrojo rescindió su contrato meses después, lo que le permitió fichar por Cruz León.

Con el equipo mexicano, con el que tampoco ha rendido como se esperaba, ha jugado hasta la fecha un total de 30 partidos, en los que ha anotado 5 goles y ha repartido 8 asistencias. Aún así, James Rodríguez podría tener una nueva oportunidad en el fútbol azteca de la mano de Pumas UNAM.