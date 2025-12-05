La aplaudida respuesta de Trump al ser preguntado sobre cómo ve a España en el Mundial

Que España es una de las selecciones favoritas para el Mundial 2026 está fuera de toda duda. Si bien la Argentina de Leo Messi la que defienda el título, los de Luis de la Fuente llegan al torneo tras haberse proclamado campeones de la última Eurocopa. Es por ello por lo que Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, uno de los países anfitriones junto a México y Canadá, ha sido preguntado por cómo veía a España en el Mundial.

“Definitivamente una de las favoritas, un gran equipo, siempre ha sido un gran equipo”, fue la aplaudida respuesta de Donald Trump, que se declaró “un gran fan” de España. “Me encanta el país”, confesó el presidente de Estados Unidos a los micrófonos de TVE.

“Pero diría que España tiene una muy buena oportunidad... Buena suerte, España, buena suerte”, añadió Donald Trump.

Tras hablar de cómo veía a España en el Mundial, Trump fue galardonado con el primer premio FIFA de la Paz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue galardonado con el primer premio FIFA de la Paz por su "acción extraordinaria" para tratar de lograr la paz en lugares como Gaza, el sudeste asiático, África o Ucrania, según explicó el máximo organismo del fútbol.

"El mundo es ahora un lugar más seguro. Hace un año, Estados Unidos no estaba pasando por un buen momento, y ahora tengo que decir que somos el país más pujante del mundo y vamos a seguir siéndolo", declaró con convicción Donald Trump tras recibir el galardón durante el evento previo al sorteo del Mundial 2026.