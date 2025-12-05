Guardiola enfada a los españoles: “Me gustaría que el Mundial lo ganase Inglaterra”

Pep Guardiola, que llegó a Inglaterra en 2016 para tomar las riendas del Manchester City, ha sorprendido declarando que quiere que la selección inglesa gane el Mundial 2026, unas palabras que no han gustado a muchos aficionados españoles. Cabe señalar que durante su época como futbolista, Pep Guardiola llegó a disputar un Mundial con España en 1994, cuando jugaba en el Barcelona, equipo que posteriormente entrenó.

Identificado con Inglaterra, país en el que lleva viviendo desde hace nueve años, Pep Guardiola dijo en la rueda de prensa previa al partido que enfrentará al Manchester City con el Sunderland al ser preguntado por los favoritos para el Mundial. “Los de siempre, seguro que estamos de acuerdo en los tres o cuatro candidatos. A mí me gustaría que ganase Inglaterra. No quiero pretender ser demasiado bueno, pero llevo varios años aquí, siendo parte de este país, y me encantaría que Thomas Tuchel y su equipo pudieran conseguirlo”, afirmó el técnico catalán.

A Guardiola le encantaría que Inglaterra "dé el último paso" en el Mundial

Thomas Tuchel, seleccionador de Inglaterra, también habló en la BBC sobre las posibilidades de su selección en el Mundial. “Estamos cada vez más cerca y cada vez estamos más fuertes. El objetivo es llegar a junio con una plantilla fuerte y con un buen espíritu de equipo. Entonces tendremos que tener el 'momentum' y la energía para que durante el torneo nadie quiera jugar contra nosotros", declaró el alemán.

Thomas Tuchel, además, propuso dejar a sus suplentes en el vestuario para evitar las altas temperaturas que sufrirán en el próximo Mundial los jugadores. “No es algo que le guste a nadie, porque quieres que los jugadores estén ahí fuera para sentir la energía y para darnos ánimos desde el banquillo. Vi jugadores que lo hicieron en el Mundial de Clubes. Ojalá podamos evitarlo”, manifestó.