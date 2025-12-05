Fútbol
Schweinsteiger se separa de Ana Ivanovic tras serle infiel en Mallorca
Separarse de Ana Ivanovic tras ser infiel a la extenista en Mallorca ha llevado a Bastian Schweinsteiger a perder un contrato
El que fuera futbolista del Bayern de Múnich y del Manchester United, Bastian Schweinsteiger, (41 años) y Ana Ivanovic (38) se separan tras nueve años de matrimonio. Detrás de su decisión. La extenista presentó la solicitud de divorcio ante el Tribunal de Distrito de Múnich en noviembre y luego llegó la demanda de manutención, que se está tramitando en Palma de Mallorca, ciudad donde actualmente reside con sus hijos.
Y precisamente en la isla se dejó ver Bastian Schweinsteiger el pasado sábado en Son Moix, en el partido que enfrentó al Real Mallorca con Osasuna, junto a su nueva novia. El exfutbolista alemán y ella, una mujer búlgara que tiene dos hijos, habrían iniciado su relación en verano de 2024. Ambos se conocieron en el colegio de Palma de Mallorca al que asisten sus hijos.
Evitando referirse a la infidelidad de Bastian Schweinsteiger, Christian Schertz, abogado de Ana Ivanovic, habló de “diferencias irreconciliables” que habían llevado al matrimonio a separarse.
El contrato que Schweinsteiger ha perdido tras separarse de Ana Ivanovic
Por su parte, a Bastian Schweinsteiger ya le ha pasado factura haberse separado de Ana Ivanovic. Y es que Brax ha roto su contrato con el matrimonio. “Pasamos un tiempo fantástico con los dos. Fueron más que simples caras, eran casi como colegas para nosotros. Fue una etapa muy intensa con ellos. Nos habría gustado continuar. Al final tenemos que aceptar los hechos. Ya no son pareja, por eso daremos por terminada la colaboración”, informó la marca de ropa.
