El elogio inesperado de Shakira a Piqué en una entrevista

Shakira dio una de cal y otra de arena a Gerard Piqué, exfutbolista del Barcelona del que se separó en 2022. Fue en una entrevista en la televisión argentina, donde la cantante colombiana habló de los talentos que sus hijos, Milan y Sasha, habían heredado de sus padres.

Haciendo alusión a su faceta más doméstica en 'Por el mundo', Shakira dijo: “Todavía sigue siendo mamá en pijama. Ellos prefieren la mami del sofá… únicamente de ellos”. Posteriormente, presumió del talento artístico que sus hijos habían heredado de ella. “Sí, porque del papá no”, comentó entre risas.

El elogio de Shakira a Piqué

Sin embargo, Shakira, que ha vuelto a tener comunicación directa con Gerard Piqué en lo que respecta a asuntos logísticos relacionados con las rutinas y necesidades de Milan y Sasha, sorprendió elogiando públicamente al presidente de la Kings League.

Refiriéndose a la virtud que sus hijos habían heredado de Gerard Piqué, señaló: “También el padre, hay que decirlo, es muy disciplinado… Eso sí que es innegociable”.

Shakira y su separación de Piqué

Shakira confesó en su entrevista que su ruptura fue “una transmutación”. “Pasar de la frustración, de la rabia, el dolor, la tristeza... y transformarlo en arte, en creatividad e inspiración. Me ayudó a sanar y creo que mucha gente sanó conmigo”, aseguró.

“Me sentí acompañada y creo que eso fue lo más bonito, la amistad y descubrir los amigos verdaderos que tengo. Y descubrir los amigos que tengo también en este camino de la música, y este público con el que empecé una historia de amor hace muchos años y que continúa”, reconoció Shakira. Además, sobre su relación con Gerard Piqué, bromeó: “Es quizás la historia de amor más larga que he tenido”.