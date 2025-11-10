El provocador comentario de Vinicius a los aficionados del Rayo presentes en Vallecas

Como suele ser habitual, y más cuando no le salen las cosas como espera, en este caso frustrado al ver como el Real Madrid no pudo pasar del empate ante el Rayo Vallecano, Vinicius volvió a enfrentarse a los aficionados rivales. Fue cuando Ratiu se disponía a sacar de banda y el brasileño hizo un gesto que no gustó nada a la hinchada local.

Al ver como los aficionados del Rayo Vallecano, más cerca del césped que en cualquier otro estadio de LaLiga le recriminaban de malos modos su gesto, Vinicius respondió, tal y como captaron las cámaras de Movistar Plus, diciendo: “Pagaron para verme”.

El atacante del Real Madrid, además, tuvo un enganchón con Álvaro García, futbolista del Rayo Vallecano, cuando ambos se dirigían hacia el túnes de vestuarios en el descanso. “Malísimo”, le llamó Vinicius.

El Madrid de Vinicius no pudo pasar del empate ante el Rayo en Vallecas

El Rayo Vallecano cortó la racha de cuatro triunfos consecutivos en LaLiga EA Sports del Real Madrid, que por cuarta temporada consecutiva es incapaz de ganar en Vallecas, estadio en el que nunca, en 48 años del enfrentamiento, se había quedado sin marcar un tanto.

El Rayo Vallecano no acusó el cansancio tras jugar competición europea el jueves, con dos días menos de descanso que el Real Madrid. Los porteros Augusto Batalla y Thibaut Courtois fueron decisivos en la primera parte, en dos paradas a Vinicius y Ratiu.

En la segunda parte, el portero rayista sacó dos disparos de Jude Bellingham y Fede Valverde, de un Real Madrid sin contundencia ofensiva. Jorge de Frutos y Álvaro Gacía perdonaron las acciones de mayor peligro del Rayo Vallecano.