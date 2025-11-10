Acceso

Deportes La Otra Liga

Vídeo

El provocador comentario de Vinicius a los aficionados del Rayo presentes en Vallecas

Vinicius no dudó en enfrentarse a los aficionados del Rayo que le recriminaron uno de sus gestos en Vallecas

Vinicius Junior of Real Madrid CF looks down during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Rayo Vallecano and Real Madrid C.F. at Estadio de Vallecas on November 9, 2025, in Madrid, Spain. AFP7 09/11/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN
Vinicius con el Real Madrid ante el Rayo en VallecasAFP7 vía Europa PressEuropa Press
La Otra Liga
Creada:
Última actualización:

Como suele ser habitual, y más cuando no le salen las cosas como espera, en este caso frustrado al ver como el Real Madrid no pudo pasar del empate ante el Rayo Vallecano, Vinicius volvió a enfrentarse a los aficionados rivales. Fue cuando Ratiu se disponía a sacar de banda y el brasileño hizo un gesto que no gustó nada a la hinchada local.

Al ver como los aficionados del Rayo Vallecano, más cerca del césped que en cualquier otro estadio de LaLiga le recriminaban de malos modos su gesto, Vinicius respondió, tal y como captaron las cámaras de Movistar Plus, diciendo: “Pagaron para verme”.

El atacante del Real Madrid, además, tuvo un enganchón con Álvaro García, futbolista del Rayo Vallecano, cuando ambos se dirigían hacia el túnes de vestuarios en el descanso. “Malísimo”, le llamó Vinicius.

El Madrid de Vinicius no pudo pasar del empate ante el Rayo en Vallecas

El Rayo Vallecano cortó la racha de cuatro triunfos consecutivos en LaLiga EA Sports del Real Madrid, que por cuarta temporada consecutiva es incapaz de ganar en Vallecas, estadio en el que nunca, en 48 años del enfrentamiento, se había quedado sin marcar un tanto.

El Rayo Vallecano no acusó el cansancio tras jugar competición europea el jueves, con dos días menos de descanso que el Real Madrid. Los porteros Augusto Batalla y Thibaut Courtois fueron decisivos en la primera parte, en dos paradas a Vinicius y Ratiu.

En la segunda parte, el portero rayista sacó dos disparos de Jude Bellingham y Fede Valverde, de un Real Madrid sin contundencia ofensiva. Jorge de Frutos y Álvaro Gacía perdonaron las acciones de mayor peligro del Rayo Vallecano.

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas