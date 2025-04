El Betis expone sus bazas para retener a Antony en sus filas

Ni el Real Madrid, que perdió, ni el Barcelona, que empató, ha podido con el Betis desde la llegada de Antony al equipo en el mercado invernal. Tal es su importancia que Isco ha pedido un crowfounding para que el conjunto verdiblanco pueda retener al brasileño en sus filas la próxima temporada y que no regrese al Manchester United una vez que expire su cesión. Optimista al respecto se ha mostrado Ramón Alarcón, CEO del Betis, que ha expuesto las bazas del equipo andaluz para que Antony siga una campaña más.

Por un lado la próxima temporada será temporada de Mundial y el brasileño necesita protagonismo para tener opciones de ser convocado con Brasil. Por otro lado, el Manchester United necesita que Antony se revalorice todavía más si quiere que traspasarle y recuperar parte de los 95 millones de euros que pagó por él en su día sea una opción en el futuro. “Su continuidad cuando lo trajimos en enero era una posibilidad más remota que ahora. El Manchester United y el jugador se han dado cuenta de que el Betis es un gran sitio para que desarrolle su fútbol. Hay un Mundial -en 2026- y el United quiere que se revalorice. Será difícil, pero soy más optimista que en enero. Soy moderadamente optimista”, señaló Ramón Alarcón.

Antony querría seguir en el Betis según Ramón Alarcón

Anteriormente, en este mismo medio, el CEO del Betis había expresado: “Antony me decía que estaba muy sorprendido porque llegó a Sevilla un sábado y el domingo ya tenía casa, le había conseguido un coche para él y para su mujer. Nos contaba que se había quedado muy sorprendido porque cuando llegó a Manchester estuvo mucho tiempo viviendo en un hotel y aquí cada mañana, cuando lo veo desayunando, me dice 'Ramón, que yo no quiero volver, ¡eh! Que yo me quedo aquí un año más en el Betis'”.