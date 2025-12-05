La reacción de la víctima a la condena por abuso sexual a Hugo Mallo: “Recuerdo esos tres segundos de asquerosidad”

Carme Coma, la mujer a la que Hugo Mallo toco los pechos cuando trabajaba como mascota del Espanyol, habló de la condena por abuso sexual al que fuera futbolista del Celta de Vigo.

“Estoy tranquila, satisfecha y en paz. Llevo desde 2019 esperando este momento y esto es cerrar la puerta a un episodio infame con un final como tenía que ser, como un delito”, declaró en Radioestadio Noche de Onda Cero.

“Recuerdo muchísimo esos tres segundos de asquerosidad, ese descaro de hacerlo delante del estadio, con esa sonrisa. Siempre pienso que si esto me hubiese sucedido teniendo 18 años me lo hubiese llevado toda la vida pero con más de 40, no”, confesó.

Carme Coma renunció a dinero cuando denunció a Hugo Mallo

Carme Coma se mostró agradecida a Onda Cero por el vídeo que publicó y que ha servido para clarificar lo que sucedió con Hugo Mallo: “Esas segundas imágenes fueron claves. Yo renuncié al dinero para que se afianzara que era veraz, que no era ni oportunista ni que me quería aprovechar y esto da mucha pena y es algo que hace muchas víctimas de violencia de género”.

“Había gente cercana que no quería que diera el paso por donde me iba a meter pero yo sabía que lo tenía que hacer. Yo no quiero que me pida perdón, no lo conozco, yo lo único que quería es que se hiciera justicia y que se verificara que había cometido un delito conmigo. Esa persona me hizo sentir vulnerable, acosada y herida”, afirmó.

La condena a Hugo Mallo

Ahora que ha sido condenado en firme, Hugo Mallo deberá pagar un total de 7.000 euros a lo largo de 24 meses según la sanción económica interpuesta por Salvador Roig Tejedor, magistrado titular del Juzgado de lo Penal número 19 de Barcelona, donde se celebró el Juicio Oral el pasado 11 de julio de 2024.