Julián Álvarez pierde enteros como posible refuerzo del Barcelona en detrimento de otro delantero de LaLiga

El delantero argentino del Atlético de MadridJulián Álvarez, cuyo nombre se había vinculado al Barcelona, pierde enteros como posible refuerzo de la delantera del primer equipo azulgrana. Su reciente actuación en el Spotify Camp Nou en el duelo liguero que enfrentó a ambos equipos generó cierto desencanto en las oficinas de la entidad catalana. Esto ha hecho que gane enteros Etta Eyong, el favorito para reforzar la delantera del Barcelona si Robert Lewandoski no siguiera la próxima temporada.

En lo que respecta al club blaugrana, no está por la labor de hacer frente a la cláusula de rescisión de Julián Álvarez, que es de 500 millones de euros. Tampoco ofrecerá una cantidad cercana a los 200 millones que podría exigir el Atlético de Madrid.

En esta línea, el presidente del Barcelona, Joan Laporta, dijo en un coloquio organizado por el diario La Vanguardia el pasado jueves que la intención del club es “potenciar al equipo” con vistas al próximo mercado de verano, por lo que subrayó que “no es necesario tirar la casa por la ventana” para fichar a una estrella.

El máximo dirigente de la entidad catalana precisó que el club sí que estaría a disposición de acometer la inversión para fichar a “un jugador de primera línea mundial”, pero opinó que “muchos gallos en un mismo corral no acaban funcionando”.

Etta Eyong, mucho más asequible para el Barcelona que Julián Álvarez

En la oficinas del Barcelona reconocen que para reforzar la punta de ataque prefieren un perfil como el del delantero camerunés Etta Eyong, cuya cláusula de rescisión en el Levante es de 30 millones de euros.

El nombre de Julián Álvarez sonó con fuerza en los últimos meses como posible reemplazo del veterano delantero polaco Robert Lewndowski, cuyo contrato finaliza en junio de 2026.

En el club azulgrana, no cierran la puerta a la continuidad del jugador de Varsovia, que el próximo verano cumplirá 38 años, siempre y cuando mantenga un buen rendimiento.