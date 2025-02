Ricardo Rodríguez responde a sus críticos

Aunque Ricardo Rodríguez recaló el pasado verano en el Betis a petición de Manuel Pellegrini, su rendimiento no está siendo el deseado, motivo por el que el conjunto andaluz valoró la opción de desprenderse del lateral de 32 años en enero. Cuestionado, el internacional suizo no ha dudado en responder a sus críticos en la última entrevista que ha concedido.

“Me siento bien, me siento físicamente bien. Creo que el equipo hizo un buen partido ante el Getafe, fue bueno para nosotros y también para mí personalmente a nivel individual, hay que mejorar mucho más, pero estoy bien, de verdad. El juego aquí es un poco distinto, es un fútbol más abierto, más uno contra uno, menos táctico. Me gusta, aprendí muchas cosas en Alemania, en Italia y en Holanda, me gustan las cosas nuevas, y ahora estoy mejorando”, afirmó Ricardo Rodríguez en Radio MARCA.

Sobre su fichaje por el Betis en verano, señaló: “Hicieron un esfuerzo, pero no sólo el míster, sino todo el club. Pero el míster me quería mucho y estoy muy contento”.

La respuesta de Ricardo Rodríguez a sus críticos

Cuestionado por las críticas, Ricardo Rodríguez dijo: “Yo jugué muchos partidos y sé cómo hacerlo. Muchas veces me criticaron, no sólo aquí, pero para mí es normal, a veces te aman, a veces te odian, es así... Yo lo hago lo mejor que puedo, intento que la afición esté contenta, si le gusta o no le gusta... yo intento hacer siempre lo mejor para mí y para el equipo. He estado tranquilo, estoy bien. Tengo contrato, no es que no haya jugado, siempre he jugado un partido cada semana. La gente puede pensar que no jugué, pero jugué partidos, estoy bien así”.