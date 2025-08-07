El Sevilla dejará marchar a Álvaro Fernández para fichar a este portero

El Sevilla y el Newcastle inglés negocian la cesión por una temporada, sin opción de compra, del portero griego Odysseas Vlachodimos al club andaluz que, a su vez, concederá la carta de libertad al guardameta Álvaro Fernández para que fiche como agente libre por el Deportivo.

Fuentes cercanas al club sevillista han informado a EFE de que ambas operaciones están vinculadas y se encuentran la fase final de las negociaciones, por lo que esperan que el internacional heleno viaje hasta la capital andaluza en los próximos días para someterse al preceptivo reconocimiento médico.

Odysseas Vlachodimos, de 31 años y que posee la nacionalidad alemana por su nacimiento en Stuttgart, fue internacional germano en todas las divisiones inferiores y debutó en la Bundesliga con el equipo de su ciudad natal en 2015, aunque su consagración llegó en el Benfica portugués, donde militó entre 2018 -año en el que eligió representar a Grecia en categoría absoluta- y 2023.

Hace dos veranos, el Nottingham Forest lo fichó desde el club lisboeta y el pasado, el Newcastle abonó 24 millones de euros por su fichaje, aunque se ha pasado la última temporada casi en blanco -sólo ha disputado un encuentro oficial-, lo que le ha hecho perder la titularidad en la selección griega, con la que ha disputado 48 partidos internacionales.