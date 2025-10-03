¿Tiene el Sevilla opción de compra por Odysseas Vlachodimos?

Desde que Matías Almeyda le diese la alternativa frente al Elche, Odysseas Vlachodimos se ha asentado como el guardameta titular del Sevilla en detrimento de Nyland, siendo clave en la victoria del equipo andaluz frente al Rayo en Vallecas. Es por ello por lo que la afición sevillista se pregunta si el club de Nervión se reservó una opción de compra por el portero de 31 años cuando en verano acordó su cesión con el Newcastle.

Pues bien, el Sevilla no tiene opción de compra por Odysseas Vlachodimos. Si bien el Newcastle querría aprovechar su buen hacer en el conjunto hispalense para recuperar parte de los 23,6 millones de euros que pagó por él al Nottingham Forest en 2024 tendrá que conformarse con una cantidad muy inferior teniendo en cuenta que entrará en su último año de contrato. Según Transfermarkt, el valor de mercado de Odysseas Vlachodimos es de 5 millones, y una cantidad incluso inferior es la que podría costarle al Sevilla su fichaje.

La importancia de Odysseas Vlachodimos en el Sevilla

"Este Sevilla tiene que salir en grupo, no por un jugador, no tenemos esa diferencia entre nuestros futbolistas", apuntó Matías Almeyda, que destacó a Vlachodimos y a Akor Adams como jugadores determinantes tras el choque.

"Hicieron buen partido pero si estuvieran solos jugarían al tenis, no podrían hacer nada más. Yo doy el mismo valor a todos porque necesitamos de todos. El portero cuando ha actuado lo ha hecho bien y el delantero, cuando entró, no estuvo fino pero luego marcó", manifestó en rueda de prensa.