Vicente Iborra se despide del Levante y ya se sabe dónde jugará la próxima temporada

El futbolista valenciano Vicente Iborra se despidió este lunes de los aficionados del Levante después de haber jugado cedido por el Villarreal en el equipo levantinista y aseguró que se siente “en deuda” con ellos. Pese a tener contrato con el submarino amarillo hasta 2024, el centrocampista de 34 años jugará a partir de la próxima temporada en el Olympiacos griego, aunque este movimiento todavía no se ha hecho oficial.

“Ha sido un honor y un orgullo volver a reencontrarnos y poder sentir lo que he sentido cada vez que he vestido nuestra camiseta, la cual he tratado siempre de defender con el máximo respeto y responsabilidad”, indicó Vicente Iborra en un comunicado con el que quiso despedirse del Levante en sus redes sociales.

“Me siento en deuda con vosotros, granotas, mi deseo es que consigamos juntos esas alegrías que esta temporada no hemos podido”, añadió.

El jugador del Levante, que el curso pasado regresó al club en el que se formó y jugó entre 2008 y 2013, explicó que seguirá animando desde lejos.

“Seré uno más allá donde esté sufriendo, pero sabiendo que tras mi club hay una afición más viva que nunca, fiel y leal”, concluyó Vicente Iborra.