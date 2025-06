Vuelve al Getafe ocho años después

El Getafe anunció este viernes de forma oficial el fichaje de Toni Muñoz, nombrado director deportivo por segunda vez en su carrera profesional tras los nueve años en los que ocupó el mismo cargo en el conjunto azulón (2008-2017).

La salida de Rubén Reyes dejó un hueco libre en el organigrama de la entidad presidida por Ángel Torres, que finalmente ha apostado por una opción conocida para formar una plantilla competitiva de cara a la próxima temporada.

Después de barajar otras opciones (llegó a reunirse con Sergio Mantecón), finalmente ha sido Toni Muñoz, que sabe perfectamente cuáles son las características y necesidades del Getafe, el elegido por Ángel Torres.

En la balanza ha pesado el buen trabajo que realizó durante las temporadas en las que estuvo al frente de la dirección deportiva. Con Toni Muñoz en el cargo, el Getafe llegó a firmar una sexta posición en LaLiga, la segunda mejor de su historia (temporada 2009-2010), participó en una edición de la Liga Europa y alcanzó unas semifinales de la Copa del Rey.

En 2017, Toni Muñoz se despidió del Getafe a través de una carta abierta en la que aseguraba irse de un lugar de trabajo en el que se sentía querido: "Eso no se puede corresponder con nada, es lo que he sentido en todos estos años de trabajo en esta entidad. Me voy sabiendo que esto es una familia, la familia azulona que tanto me ha dado".

Los fichajes de Toni Muñoz para el Getafe

Durante los nueve años en los que estuvo al mando de la secretaría técnica, Toni Muñoz consiguió atraer a nombres como Dani Parejo, Pablo Sarabia, Pedro León, Roberto Soldado, Miguel Ángel Moyá, Damián Suárez o Paco Alcácer, todos jugadores de una calidad más que contrastada que convirtieron al Getafe en un equipo solvente.

Ahora tendrá la tarea de reconstruir a una plantilla que durante la pasada temporada evidenció carencias con fichajes que tenían poca experiencia en la elite. El pasado verano, nombres como Peter Federico, Álvaro Rodríguez, Bertug Yildirim o Christantus Uche, llegaron a Primera División con escasos partidos en la categoría o incluso ninguno, como el medio nigeriano, que al final fue el más rentable por su capacidad de adaptación.

Otros con más experiencia como Carles Pérez, Álex Sola o Juan Berrocal, no tuvieron tanta suerte como Uche y no gozaron de la confianza total de José Bordalás. En invierno, eso sí, llegaron jugadores como Ramón Terrats, Juan Bernat y Juanmi Jiménez, que sí encajaron mejor en el Getafe para conseguir la permanencia matemática en la penúltima jornada.

Toni Muñoz también tendrá que afrontar el futuro de José Bordalás, que tiene un año de contrato. De momento, el técnico azulón está de vacaciones y no hay noticias sobre su posible salida a otro equipo de mayor entidad. Según su presidente, Ángel Torres, las posibilidades de que continúe un año más, son elevadas: "No sé si tiene oferta (del Sevilla). A mí no me lo ha contado. Hace días que no hablo con él. Yo no dije que tenía una oferta, suena para el Sevilla. Yo creo que se quedará, si no lo habría dicho. Tenemos buena relación como para irse de vacaciones. Luego vendrá a dar una vuelta a ver cómo está el tema", dijo hace una semana.

Si hay un giro en el futuro de José Bordalás, Toni Muñoz y Ángel Torres tendrán que sentarse para estudiar a fondo el nombre del que sería el nuevo inquilino del banquillo. Suenan entrenadores como Raúl González y Fabio Celestini, pero, por ahora, es José Bordalás el dueño del puesto.