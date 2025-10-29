El equipo de LaLiga que ha descartado el fichaje de Endrick

El Betis fichará a un nuevo delantero en el mercado invernal, en el que tratará de desprenderse de Chimy Ávila. Además, perderá a Cédrick Bakambu por la disputa de la Copa África. Es por ello por lo que se había hablado de la posibilidad de que Endrick recalase en el conjunto verdiblanco en calidad de cedido hasta el final del presente curso. Sin embargo, el club de las Trece Barras ha descartado mover ficha por el delantero de 19 años del Real Madrid.

El primer motivo por el que el Betis ha descartado el fichaje de Endrick es porque debería hacerse cargo de su ficha de enero a junio; es decir, a algo más de 2,2 millones de euros. Aún pudiendo asumirla, el equipo andaluz tiene cubierto el cupo de extracomunitarios, por lo que el brasileño solo sería una opción si su compatriota Natan de Souza se nacionaliza. Y es que está descartado que Antony o Nelson Deossa vayan a abandonar el equipo en enero.

Cabe señalar que, precisamente por no disponer de fichas para extracomunitarios, Gonzalo Petit ha tenido que salir en calidad de cedido rumbo al Mirandés en su primera temporada como verdiblanco.

A Endrick tampoco le seduciría la posibilidad de recalar en el Betis

Si se está hablando da la salida de Endrick en el mercado invernal es porque el delantero permanece inédito en el presente curso, lo que complica su presencia en el próximo Mundial. Decidido a abandonar el Real Madrid en busca de un mayor protagonismo, su intención sería probar fortuna en el extranjero, por lo que el Betis tampoco es una opción para él.

“Su prioridad es encontrar algo fuera de España, puesto que no se sentiría cómodo defendiendo aquí otro escudo que no sea el del Madrid, en el que sigue soñando con hacerse un hueco en el futuro. Además, Endrick aspira a encontrar un hueco en un equipo que dispute competición europea, evidentemente, mejor la Champions. La idea es tener el máximo escaparate posible para darse opciones de poder estar en el próximo Mundial”, se podía leer en el diario AS al respecto.