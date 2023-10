Leo Messi gana su octavo Balón de Oro y se lo dedica a Diego Maradona

No hubo ninguna emoción en el Balón de Oro masculino. Leo Messi llegó a la gala acompañado de su mujer y de sus tres hijos porque sabía que iba a ser el ganador del trofeo que corona al mejor jugador de 2023. Messi, como Aitana Bonmatí, la española que recoge el testigo de Alexia Putellas, ganó el Mundial, pero a diferencia de Bonmatí, apenas lució con su equipo, el PSG. Su papel en la Champions fue irrelevante y no fue fundamental para ganar el campeonato francés. Si en el Barcelona ha hecho historia y si en Miami es más un fenómeno social que futbolístico, su paso por París, ha sido la cara B de una carrera plagada de éxitos. Pero el Mundial que ganó Argentina en Qatar, el Mundial que confirmó a Messi a la altura de Maradona y en el que fue la figura principal, ha sido el peso determinante. Así, los goles de Haaland no fueron suficiente para superar a Messi. Mbappé, que también fue finalista, tampoco tenía nada que hacer frente a Messi. Marcó dos tantos en la final, pero no se la llevó y ahí estuvo la clave. También fue finalista De Bruyne, pero nadie contaba con él

Fue David Beckham, su jefe ahora, el encargado de darle el trofeo. Beckham fue una de las grandes estrellas de la gala del Balón de Oro, tan poco atractiva visualmente. Beckham se maneja mejor que nadie ante las cámaras. El ex futbolista inglés recordó a Bobby Charlton y contó el privilegio que era recibir un premio como este. Y fue el encargado de dárselo a Leo Messi. El futbolista argentino se levantó, se abrochó la chaqueta, abrazó a Drogba, que presentaba y luego se dio otro abrazo cómplice con Beckham. "Quiero agradecer a toda la gente que me hizo ganador de este premio, compartirlo con mis compañeros de selección, viene de la mano que conseguimos. Esto es un regalo para todo el grupo y toda la gente de Argentina", empezó Messi. Se acordó de Haaland y Mbappé, con quien dijo jugó durante dos años y reconoció que Haaland tuvo un año espectacular. "Otros años se harán con este premio y veo muchos jóvenes y estoy seguro que disfrutaremos de fútbol. Los jugadores se renuevan, pero el nivel no baja nunca", dijo Messi, que a sus 36 años, empieza a ser consciente de este trofeo puede ser el último. Fue casi un reconocimiento que el tiempo se le acaba.

"Mención especial a la gente que me siguió, el deseo que tenían de que fuera campeón del mundo y conseguir mi sueño. También a mi familia, a mi mujer e hijos, que me acompañan. Agradecerles por estar en los peores momentos, que también los he tenido. Sin ellos no hubiese sido posible. Era extraño y lindo ver la sensación que generaba en la gente", ha continuado Messi. "Mi última mención es para Diego, que hoy es su cumpleaños, no hay mejor lugar. Donde quiera que esté, feliz cumpleaños Diego, lo comparto con vos", ha dicho de Maradona.

Después, ha asegurado que es un premio importante, pero que lo mejor son los colectivos. "Son secundarios, lo importante son los colectivos", añadía. "Nunca imaginé tener la carrera que tuve, haber conseguido todo en el fútbol, tuve la suerte de estar en el mejor equipo del mundo y de la historia y eso hizo que fuera más fácil ganar", ha contado. "Tuve derrotas duras y malos momentos con Argentina, pero nunca bajé los abrazos y estoy orgulloso de no haberme quedado en el intento". Ahora está de vacaciones en Estados Unidos y reconoció que no jugar ahora se le hace difícil, aunque agradeció a Beckham que apostara por él para el Inter de Miami. "Disfruto estar con mi familia y pasar más tiempo en Argentina, que antes no podía". Messi ha reconocido que cada vez se suelta más en las galas y hoy con el "último me siento más suelto y más tranquilo. No sé si es mucho o poco lo que me queda, pero sólo quiero seguir disfrutándolo desde otro lado".

Le han preguntado cuánto va a jugar: "Mientras esté bien y siga compitiendo lo voy a seguir haciendo, no sé qué va a pasar, pero ojalá sea durante mucho tiempo", ha acabado con su octavo Balón de Oro en la mano.

Premios a Bellingham y a Vinicius

Antes, dieron premios a jugadores del Real Madrid. «Me he sentido muy bien recibido en el Real Madrid», dijo Bellingham cuando recibió el primer trofeo de la gala del Balón de Oro como mejor joven del mundo, el trofeo Kopa. El que le pone en la rampa para ser uno de los ganadores del trofeo en algunos años. No muchos. Su temporada en el Borussia y su comienzo espectacular en el conjunto blanco.El segundo premio de la noche fue para Vinicius, el premio Socrates, el futbolista brasileño con una clase tremenda y que se convirtió además en uno de los futbolistas mas revindicativos de la historia del fútbol. Vinicius fue premiado por su labor a favor de los niños. «Estoy feliz de ayudar a tantos niños en Brasil. Yo tenía pocas posibilidades de llegar donde he llegado y quiero ayudarles». Habló también del racismo: «Es aburrido que siempre haya que hablar sobre racismo, pero estoy preparado para hablar cuando sea necesario. Espero que todos los jugadores nos ayuden».