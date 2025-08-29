La Liga de Nacional de Salto se resolverá en Madrid

La Liga Nacional de Saltos, después de haber recorrido siete sedes, ya sólo tiene pendiente su desenlace en Madrid. El Club de Campo Villa de Madrid, del 14 al 16 de noviembre, acogerá el CSN5* que decidirá qué binomios levantan los títulos de la Liga Oro (1,50) y la Liga Plata (1,40).

La temporada arrancó en abril en el CSN5* Moura Tours Valencia. La siguiente etapa fue en el Real Club Pineda de Sevilla. Valladolid, Barcelona en el Real Club de Polo, Heras Horses & Events y la Ruta de la Cerdanya, esta última como novedady el CSN5* CHAS Gijón cerró la gira.

En la ciudad asturiana, el triunfo en la Liga Oro fue para Jesús Garmendia Echevarría con "Caramel Blue PS". La clasificación provisional la lidera Pello Elorduy Ibarzabal, sólido toda la temporada, con 129 puntos. Kevin González de Zárate es segundo con 128 y Jesús Garmendia, tercero con 113.

En la Liga Plata, el Gran Premio gijonés dejó como vencedor a Kevin González de Zárate con "Helsinki". Fueron 69 los binomios que se midieron en esta prueba, con trece clasificados para el desempate. González de Zárate comparte liderato con Ekain Azkárraga Grajales, ambos con 120 puntos.

El formato de la Liga sigue funcionando: tres jornadas en cada sede, con pruebas que van desde el baremo A con cronómetro hasta las dos fases especiales, para culminar en los Grandes Premios de cada categoría el último día.

La diferencia estará en la final madrileña, donde el Gran Premio de la Liga Oro se disputará a dos mangas, permitiendo el acceso a todos los jinetes sin falta y a un mínimo de diez participantes. Un aliciente extra para asegurar el espectáculo. Los premios han reforzado la competitividad del circuito. En cada sede se reparten 15.000 euros en premios en la Liga Oro y 5.600 en la Liga Plata, con 6.000 euros para el ganador del Gran Premio grande y 1.820 para el vencedor en la plata.

La incógnita está ahora en saber si Pello Elorduy repetirá la gesta del año pasado, cuando se llevó la victoria tanto en Oro como en Plata dentro del marco del CSN5* Top Ten.