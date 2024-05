Llull, un arma de destrucción masiva, martiriza al Barça (97-78)

Tres nombres propios firmaron la primera victoria del Real Madrid sobre el Barça en la serie de semifinales. Campazzo y Tavares pusieron los cimientos y Llull se encargó de todo lo demás. Los tres dominaron el partido cada uno a su manera. Campazzo, con 20 puntos y 10 asistencias, desde la anotación, la defensa y la dirección. El pívot, con 18 puntos y 12 rebotes, en ambas zonas. ¿Y el capitán? Fue un escándalo. Cuando el Barça había rebajado las diferencias de 23 puntos a 8 para afrontar el último cuarto, Llull enloqueció. Anotó cuatro triples sin fallo en menos de dos minutos para certificar la victoria y situarse a dos triunfos de la final de la Liga Endesa.

La derrota en la final de la Euroliga y el modo en que llegó dejó dos señalados por su importancia en el equipo, Campazzo y Tavares. Son los dos jugadores más diferenciales. Como el pívot no hay otro en Europa -de ahí su renovación por cinco años- y como el base se pueden contar con los dedos de una mano y sobra alguno. Los dos afrontaron el primer Clásico de semifinales obligados a reivindicarse. Por ellos, ante sus compañeros y ante la hinchada. Y lo hicieron a conciencia. Los quince primeros puntos del Madrid fueron cosa suya. Y cuando el Barça parecía asentarse en pista fueron los encargados de volver a desequilibrar el choque.

El Barcelona ha tenido una semana para preparar la semifinal y Roger Grimau apostó por jugar con dos bases de salida. Coincidieron Ricky y Satoransky, pero los mandos del partido fueron cosa del Facu. El Barça empezó desenfocado, fallando triples, cuando su porcentaje está por encima del 40 por ciento, y sintiendo que el Madrid vivía demasiado cómodo. En el segundo cuarto fue cuando los azulgrana empezaron a proteger su zona, a cerrar el rebote y, con Da Silva en pista, a ser más agresivo en ataque. Así anuló una desventaja de diez puntos y llegó a situarse por delante. El Madrid sobrevivió de aquella manera sin Campazzo y con una canasta en los cinco primeros minutos del segundo cuarto. Los problemas duraron lo que estuvieron Campazzo y Tavares en el banquillo. Cuando volvieron a coincidir ambos, el Madrid volvió a sentirse superior. Tanto que sacaron al Barça de la pista con un parcial escandaloso de 28-5 entre el final del segundo cuarto y el primer tramo del tercero. El Madrid apretó más en defensa y eso le permitió correr. Musa se sumó a la pareja. El Barça perdió el rumbo en la pista y en el banquillo. Grimau recurrió a Jokubaitis y la medida fue contraproducente. El lituano, que no había jugado hasta entonces, no aportó y Satoransky se fue al banquillo sin disimular su cabreo. El naufragio del Barça tomó cuerpo con un escandaloso 61-38. Con toda la eliminatoria por delante, los azulgrana podían haberse dejado ir. Pero Ricky y Laprovittola no estaban por la labor. Entre los dos exteriores arreglaron los desperfectos del huracán para afrontar el último cuarto (72-62).

Y cuando parecía que el Barça volvía a estar en condiciones de pelear apareció Llull. El capitán encadenó cuatro triples que sepultaron a los azulgrana. Los anotó en cuatro ataques seguidos, desde cuatro puntos diferentes y con los defensores pegados a su camiseta. Cuatro bombas en 1:50 segundos para sentenciar el primer capítulo de la semifinal. "Hoy han entrado y el domingo no lo hicieron", afirmó. El capitán puso el sello al partidazo de Campazzo y Tavares.

97. Real Madrid (24+20+28+25): Campazzo (20), Causeur (2), Musa (10), Hezonja (8) y Tavares (18) -quinteto titular- Abalde (3), Yabusele (16), Poirier (2), Rodríguez (2), Rudy (0) y Llull (14).

78. Barcelona (14+22+26+16): Rubio (8), Satoransky (5), Abrines (8), Parker (11) y Vesely (4) -quinteto titular- Willy (12), Laprovittola (13), Kalinic (1), Da Silva (10), Brizuela (3), Parra (3) y Jokubaitis (0).

Árbitros: Peruga, Aliaga y Castillo. Sin eliminados. Técnicas a Llull, Grimau y Laprovittola.

Incidencias: 11.274 espectadores en el WiZink Center. Primer partido correspondiente a las semifinales de la Liga Endesa.

PLAYOFFS LIGA ENDESA

Semifinales

Unicaja-UCAM Murcia (0-1)

(79-88; día 30, 20:30; 1, 18:00; 3, 20:30 y 5, 20:30)

Real Madrid, 97-Barcelona, 78 (1-0)

(día 31, 20:30; 2, 18:30; 4, 20:30 y 6, 20:30)

Final (a partir del día 7, 8 o 9 de junio)

*Todos en Movistar +