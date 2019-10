Los últimos planes de Mourinho

José Mourinho ya está preparado para volver a entrenar, pero no quiere hacerlo en cualquier sitio. Prepara un nuevo cuerpo técnico en el que ya no está su segundo de confianza, Rui Faria, que era también el primer guerrero en cualquier trifulca. Se conocieron en la universidad y trabajaron juntos durante 18 años, pero Mou ya no lo tiene a su lado.

Ha intentado lavar su imagen como comentarista de televisión, ofreciendo una cara más amable de la que ofrece en los banquillos y varios equipos se han puesto en contacto con él. "Contábamos con él, pero ya ha escogido equipo", contaba el presidente del Lyon, Jean Michel Aulas, hace unos días. Se le ha vinculado también con el Borussia Dortmund, pero no se sentará en el banquillo alemán.

El diario "As" asegura que su único objetivo sigue siendo entrenar al Real Madrid. Cita fuentes de su entorno que aseguran que la duda no es si volverá a entrenar al Real Madrid sino cuándo.