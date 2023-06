El Madrid se pone serio y devuelve a la realidad al Joventut (73-83)

El Madrid se quedó sin rival en el momento más exigente de la serie ante el Joventut. El equipo amenazador de la eliminatoria ante el Baskonia y del primer partido de semifinales no apareció en Badalona hasta el último cuarto cuando el partido ya estaba decidido. Buena parte de culpa la tuvieron la defensa del Madrid y la claridad de ideas del equipo de Chus Mateo. Con Musa desatado (25 puntos y 3 asistencias) y con Hezonja (13 puntos y 5 rebotes) y Yabusele (16/4) como escuderos casi sobró medio partido.

El Madrid fue capaz de encontrar alternativas con dos hándicaps, en principio, serios. Tavares había estado en el foco del Joventut desde que acabó el segundo partido. Carles Durán "denunció" que en 80 minutos de eliminatoria no se le había señalado una falta. Cuando al pívot se le señalaron un par en apenas un minuto en el segundo cuarto hubo fiesta grande en Badalona. Fueron dos intrascendentes porque el peso de Edy en el partido estaba lejos de lo habitual. Con Tavares tapado y con un "acierto" en el tiro exterior tan escaso como en los dos partidos anteriores (2/15 tras dos cuartos), el Madrid mandaba por 16 al descanso (32-48).

Las razones hay que buscarlas en la cantidad de errores que cometió el Joventut cuando el partido apenas había despertado. "Hemos jugado muy mal y nos hemos frustrado", comentaba Carles Durán al descanso. No lo arreglaron luego.

En los primeros cuatro minutos, la Penya fue un desastre: 1/8 en tiro y cuatro pérdidas. La renta que obtuvo el Madrid (2-16) fue un colchón suficiente para domesticar los ánimos de la hinchada que abarrotó el Olímpico. Algunos entendieron mal aquello del apoyo con gritos de "asesino, asesino" a Yabusele. El equipo de Durán no estuvo a la altura de la mayoría de su afición. Y eso que Kyle Guy recuperó el colmillo de sus tres primeros partidos en playoffs. La defensa del Madrid le dejó en cinco puntos en el anterior capítulo, pero el estadounidense fue capaz de encontrar otras vías al margen de los tiros de tres. Guy estuvo solo. No tuvo la ayuda de Feliz, tampoco la de Tomic, tampoco la de Ellenson... sin más amenazas el Joventut no tenía nada que rascar.

El Madrid sí contó con varios focos de anotación. Musa llevaba varias semanas irregulares, como si hubiera perdido el foco. Pero el bosnio se convirtió en un referente constante. A su vera crecieron Yabusele y Hezonja. El francés supo aislarse de la presión ambiental y el croata... Mario es otro desde la eliminatoria ante el Partizán. Si a su talento le acompaña una buena lectura del juego hay muy pocos como él.

El Madrid cerró el partido en el tercer cuarto con una autoridad desmedida. A la solidez defensiva añadió el acierto exterior y el cóctel provocó una indigestión masiva en el Joventut. Musa siguió a lo suyo. El equipo anotó los tres primeros triples que lanzó y firmó un parcial de 5-22 para fijar un marcador de otra era (37-67). El Madrid ya está a una victoria de volver a la final pese a la locura en que terminó convirtiéndose el último cuarto (30-8 de parcial y 73-78 a 1:10). La ventaja cedida era abismal, pero al menos el Joventut demostró que quiere seguir dando guerra.

73. Joventut (16+16+11+30): Vives (3), Guy (20), Parra (4), Brodziansky (11) y Tomic (1) -quinteto titular- Feliz (9), Ellenson (8), Busquets (2), Birgander (12), Kraag (3) y Ventura (0).

83. Real Madrid (25+23+22+13): Williams-Goss (6), Hanga (5), Musa (25), Yabusele (16) y Tavares (0) -quinteto titular- Causeur (0), Hezonja (13), Poirier (8), Rodríguez (4), Llull (5), Rudy (1) y Randolph (0).

Árbitros: Peruga, Perea y Fernández. Eliminado Feliz.

Incidencias: 11.500 espectadores en el Olímpico de Badalona. Tercer partido correspondiente a las semifinales de la Liga Endesa. Se guardó un minuto de silencio en memoria de Xavi Villanueva, consejero del Joventut.

Cuadro de playoffs

Cuartos de final

A. Barcelona, 2-Valencia Basket, 0

B. Cazoo Baskonia, 0-Joventut, 2

C. Real Madrid, 2-Dreamland Gran Canaria, 0

D. Lenovo Tenerife, 0-Unicaja, 2

Semifinales

1. Barcelona, 1-Unicaja, 0

(84-81; día 9, 21:00; día 11, 21:00; 13* y 15*)

2. Real Madrid, 2-Joventut, 1

(83-93; 90-73; 73-83; 12* y 14*)

Final

Ganador 1-Ganador 2

(arrancará el viernes 16 si alguna de las semifinales acaba en cuatro o el domingo 18 si termina alguna en cinco).

*Si fueran necesarios. Todos en Movistar +.