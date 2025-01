Madrid-Celta, Barça-Betis y Elche-Atlético, en octavos de Copa del Rey

La Copa del Rey llega a su fase decisiva con los octavos de final, una etapa en la que los equipos luchan por avanzar a la siguiente ronda y acercarse al ansiado título. En esta fase, ya se perfilan como favoritos algunos de los grandes del fútbol español, pero no faltarán sorpresas, como es tradicional en el torneo.

El Pontevedra se mide ante un Getafe de LaLiga que atraviesa una temporada irregular. El equipo gallego intentará aprovechar la motivación extra de jugar en casa para dar la sorpresa y eliminar a un conjunto que, aunque es de categoría superior, no atraviesa su mejor momento. El Getafe, por su parte, sabe que este tipo de partidos son fundamentales para conseguir algo positivo en una temporada que, hasta el momento, ha sido más de lucha que de brillo.

Ourense, otro equipo de la Primera Federación, se enfrentará al Valencia en un choque que parece desigual sobre el papel. El equipo valenciano, bajo la dirección de su entrenador, deberá demostrar que la diferencia de categoría entre ambos equipos no se nota en el terreno de juego. Sin embargo, el Ourense, como buen equipo de segunda línea, no será un rival fácil. Este tipo de enfrentamientos siempre dan lugar a sorpresas y el Valencia debe tener mucho cuidado si no quiere verse eliminado por un equipo con mucho corazón.

El Almería se enfrenta al Leganés. Este partido promete ser muy equilibrado, ya que ambos equipos cuentan con jugadores experimentados en la liga. El Elche recibe en casa al Atlético de Madrid, uno de los equipos más fuertes de la competición. Pese a la diferencia de nivel, el Elche buscará aprovechar la motivación de su público y la oportunidad de enfrentarse a uno de los clubes más grandes del país. El Atlético de Madrid es, en principio, el gran favorito, pero el fútbol siempre da margen para la sorpresa, y los de Simeone no se pueden confiar si no quieren verse sorprendidos por un equipo que, aunque en una mala posición en liga, tiene la ilusión de hacer historia en la Copa.

Uno de los grandes duelos de la ronda. El Real Madrid, como siempre aspirante al título, se mide al Celta de Vigo, un equipo que, pese a no estar en su mejor momento, tiene calidad suficiente para complicar la vida a cualquier equipo. En casa, el Real Madrid será el claro favorito, pero el Celta buscará aprovechar cualquier oportunidad para plantarle cara a uno de los equipos más potentes de Europa. La presión está sobre los hombros de los blancos, quienes deben dar un golpe sobre la mesa y mostrar su dominio en este tipo de partidos si quieren seguir soñando con el trofeo.

Barcelona y Betis protagonizan un enfrentamiento que promete ser intenso y muy parejo. Ambos equipos están entre los más fuertes de LaLiga, y el Betis ha demostrado a lo largo de la temporada ser un rival difícil de batir. Sin embargo, el Barcelona, con su imponente plantilla y su ventaja de jugar en el Camp Nou, parte como favorito. El Betis no se dejará intimidar y buscará dar la sorpresa, como ya hizo en ediciones anteriores, por lo que será un choque muy atractivo en el que ambos equipos tendrán mucho que ganar.

La Real Sociedad ha sido una de las revelaciones de la temporada, mientras que el Rayo Vallecano siempre ha demostrado ser un equipo muy competitivo y peligroso, capaz de dar la campanada. La Real Sociedad, jugando en casa, tiene un poco más de ventaja, pero el Rayo Vallecano se caracteriza por su intensidad y capacidad para sorprender a los grandes. Este será un duelo muy abierto en el que cualquiera de los dos equipos puede avanzar a la siguiente fase.

El Athletic Club se enfrenta al Osasuna en otro de los derbis vascos que tanto emociona a los aficionados. Ambos equipos luchan en la parte media-alta de LaLiga, y el Athletic es uno de los grandes aspirantes a llevarse el título de Copa este año. No obstante, el Osasuna es un rival muy sólido y competitivo, que no dará nada por perdido. El factor campo podría ser clave para que el Athletic avance, pero no debe confiarse, ya que los de Pamplona siempre han sido peligrosos en este tipo de eliminatorias.

Pontevedra - Getafe

Ourense - Valencia

Almería - Leganés

Elche - Atlético

Real Madrid - Celta

Barcelona - Betis

Real Sociedad - Rayo