Marc Márquez se mete en un lío en Francia

El viernes más complicado en toda la temporada para Marc Márquez se ha convertido en un sábado también difícil para el piloto del Ducati Gresini, que no pudo conseguir un tiempo lo suficientemente rápido para meterse en la Q2 y luchar por un buen puesto en parrilla. Saldrá Marc el decimotercero tanto este sábado en la Sprint como el domingo en la carrera larga, un lastre bastante importante teniendo en cuenta que Martín y Bagnaia están volando. De hecho, la lucha por la pole position se convirtió en un mano a mano entre los dos que acabó con Jorge imponiéndose y haciendo el tiempo más rápido jamás dado por una MotoGP en el mítico Le Mans (1:29.919). Fue un pulso entre los dos por machacar el cronómetro, así que ambos son los grandes favoritos para las victorias este fin de semana en Francia.

Marc Márquez va a tener que arriesgar mucho en las salidas para intentar recuperar posiciones, pero otra cosa será que pueda estar con los dos de delante, que nada más apagarse el semáforo tirarán con todo y tienen un ritmo imposible.

Ha reconocido Marc que se equivocaron el viernes con la puesta a punto de la moto, probando una serie de cosas que no funcionaron y convirtieron su moto en poco fiable. Se fue al suelo y eso tampoco ayudó. Confiaba en que este sábado por la mañana pudieran darle la vuelta, pero no fue suficiente. Hizo un buen tiempo en la Q1, lo malo para él es que tanto Bastianini como Miguel Oliveira le quitaron los dos puestos que dan acceso a la Q2. No era una sesión precisamente fácil, con muchos pilotos rápidos y Márquez se quedó fuera.

Parrilla de salida GP de Francia

1. Jorge Martín (Esp/Prima Pramac) 1:29.919

2. Pecco Bagnaia (Ita/Ducati Lenovo) a 0.192

3. Maverick Viñales (Esp/Aprilia Racing) a 0.394

4. F. Di Giannantonio (Ita/VR46 Racing) a 0.517

5. M. Bezzecchi (Ita/VR46 Racing) a 0.634