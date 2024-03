Marta García: "En Buitrago entreno en un pinar entre vacas, cabras y ovejas"

Marta García nació en León y está orgullosa de su sangre leonesa, pero creció con su familia en Palencia y allí están sus amigos, por eso dice que es palentina. Ha sido una de las atletas con mayúsculas de este invierno, en el que ha batido los récords de España de 5.000, 2.000 y 3.000 metros, distancia esta última en la que participará hoy en el Mundial de Glasgow bajo techo (final directa, a las 21:15, Teledeporte). La clave de esos resultados, ahora que tiene 26 años, es tan sencilla como compleja: por fin se ha podido dedicar sólo al atletismo.

¿Qué ha pasado este invierno?

No ha pasado nada diferente. Llevo trabajando a tiempo completo en esto desde junio de 2022 que acabé la carrera y todo ese trabajo por fin ha salido a la luz, más los años anteriores, pero sobre todo este año y medio. El año pasado en verano me quedé con ganas de más y no me he podido esperar al verano siguiente y este invierno ya quería conseguir esa mínima [en 5.000 para los Juegos Olímpicos de París, y la logró].

¿Cuál es la diferencia entre ser profesional y no serlo?

Básicamente el descanso y todo el entrenamiento invisible, que es muy importante y que antes era imposible de cuidar. Me hubiera gustado, pero era incompatible dormir ni siquiera ocho horas si quería tener tiempo de entrenar, ir a la universidad y estudiar.

Además, estudió una carrera, Medicina, que exige también el cien por cien.

Sí, sí, sin duda fueron unos años duros y complicados, pero echando la vista atrás estoy muy orgullosa de todo lo que he conseguido, aunque no sé si sería capaz de repetirlo de nuevo.

"El pilar de nuestro sistema sanitario son los médicos de familia, y se los menosprecia"

¿Ha pensado ya qué especialidad quiere hacer?

Creo que tengo la suerte de que me gusta la medicina en todas sus vertientes. Me gustan también cosas quirúrgicas como la trauma, pero me gusta la medicina de toda la vida, me parece bonita y muy difícil, fundamental y la más importante, sinceramente. El pilar de nuestro sistema sanitario es la medicina general y los médicos de familia, aunque a veces no se les trata como se debiera; creo que están muy menospreciados y de verdad que son los más importantes.

Están en la base...

Sí, al final es el primer contacto que tienes... Puedes tener una enfermedad grave y la primera persona que te ve y que probablemente tenga la sospecha de que algo está pasando es ese médico, lo que pasa es que luego ellos no son los que diagnostican y yo creo que por eso no se les aprecia, pero claro, ellos no te van a decir si tienes cáncer, por ejemplo, porque no te han podido hacer una prueba concreta, pero te derivan a la persona adecuada que te va a decir si eso es así o no.

"No me iba a quedar tranquila haciendo el MIR y dejando el atletismo sabiendo que me quedan cosas por hacer"

¿Fue muy dura la decisión de aparcar el MIR para dedicarse sólo al atletismo?

Fue muy difícil, pero me ayudó que me llegaran las cosas en el momento correcto. On Runnig me ofreció un contrato en 2022 y me prometió que me dejaría terminar la carrera, pensando en mí como un todo y no sólo como una deportista, lo que agradezco. Sin duda fue una decisión difícil porque han sido años duros y digamos que el camino está como muy claro en la medicina y para posponer el MIR he tenido que ser bastante valiente. He tenido muchas dudas, pero sabía que no me iba a quedar tranquila si aparcaba el deporte teniendo la sensación de que todavía me quedaban cosas por hacer y que eran unos años en los que estaba disfrutando bastante y mejorando.

Ahora ha sido un salto más grande, pero antes ya siempre mejoraba cada año.

Creo que también es importante el hecho de ir progresando año a año, de no quemar etapas, de ir poco a poco... La verdad es que he tenido la suerte de encontrarme gente en el camino que me ha cuidado no sólo como una máquina de correr, sino como una persona.

Habló antes del descanso. ¿También ha cambiado el método?

El hecho de unirme a OAC (On Athletics Club Europe) me cambió muchas cosas, tanto el método de entrenamiento como las horas fuera de entrenar, porque nunca había hecho concentraciones ya que no podía con la carrera, y ahora digamos que casi vivo de concentración. El hacer altitud, el profesionalizarme a la hora de tener un fisio contigo, las horas de entrenar, las de descanso... Ahora me he enfocado más al 5.000.

Vive en la Sierra Norte de Madrid, en Buitrago. ¿Cómo llegó allí?

Mi pareja empieza a trabajar allí el año pasado y cuando me preguntó si iba para allá dije: 'Esto es lo bueno, que se puede correr en casi cualquier lado'; y la verdad que Buitrago también me ha venido bien porque es un lugar muy tranquilo, es casi como vivir de concentración, y también es un lugar un poco exigente para correr, está bastante alto [975 metros] y no hay mucho llano.

"A ver si en el Mundial pudiera arañar todavía más ese récord de España"

¿Corre por el campo?

Estás muy en contacto con la naturaleza, tienes un pinar a dos pasos y te encuentras con las vacas, las cabras, las ovejas, y también tengo el valle del Lozoya para correr, que es una zona más llana. La verdad que la Sierra Norte de Madrid es ideal para correr. Para la pista es más complicado, todo tiene sus partes buenas y sus partes malas, eso ya toca ir a Madrid.

¿Se pone algún objetivo en el Mundial?

La intención siempre es hacerlo lo mejor posible, hacerlo mejor que la vez anterior, estaría contenta con una marca personal o con estar en mi marca, y eso que me lleve al puesto que tenga que ser. Dándolo todo, más que puestos, pienso en poder mejorarme, a ver si pudiera arañar todavía algo más ese récord de España.