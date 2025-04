Martínez Bastida brilla en el arranque del Tour IV Spring Met 2025

El arranque del Tour IV Spring Met 2025 en las instalaciones de Mediterranean Equestrian Tour, Oliva Nova, ha mostrado que los jinetes españoles como Mariano Martínez Bastida, Armando Trapote y Teresa Blázquez, están para competir con cualquiera.

Martínez Bastida, recién llegado de México donde participó en la Global Champions Tour, demostró por qué es uno de los jinetes españoles más fiables y competitivos dentro del circuito internacional. Sumó una victoria en la prueba para caballos jóvenes de seis años con "Dante", otra con "Action Force" en la prueba de 1,40 metros Gold 3 y el triunfo en el Gran Premio 1,45 metros con "Belano Vd Wijnhoeve Z". "Fue un Gran Premio con muchos participantes en el desempate, pero ''Belano'' siempre es un caballo muy competitivo", comentó a LA RAZÓN. "Sabía que tenía que arriesgar todo lo posible porque el nivel era muy alto y confié en mi caballo", afirmó. "Ganar siempre gratifica el trabajo del día a día. Esta temporada está siendo muy buena. Gané bastante en Doha y sigo con la ilusión de poder competir al más alto nivel mientras me lo permitan los caballos. Siempre salgo con la misma ilusión. La alegría que me da ganar es para mí y para mis propietarios", afirma el murciano, que tiene como próximas citas la Copa de Naciones de Lier (Bélgica) y Shanghái. El CSIO 3* de Bélgica será la primera cita de Juan Antonio de Wit como Asesor Técnico de Salto de la RFHE.

Armando Trapote se impuso en el Gran Premio Silver Tour 1,45 m con "GinTonic van het Gerendal Z”, una yegua de 9 años. "Llevé a ''Gin Tonic'' y estoy muy contento con su progresión", afirma el jinete. Además, Trapote fue segundo en la Final Gold 3 (1,45 m) con su principal caballo, "Tornado VS". "Es un caballo muy especial, de la familia. Lo tenemos desde muy joven y cada vez va madurando más. Cada año lo siento más cuajado, más centrado, más maduro", dice. Armando también estará en el CSIO 3* de Lier: "Iremos a Madrid, después a La Baule, Aachen y el Campeonato de Europa. Me han invitado de nuevo a Spruce Meadows, que celebra su 50 aniversario, y me hace muchísima ilusión acudir con ''Tornado'' e intentar hacerlo lo mejor que pueda". Con "Caept’n Hook" este curso se ha marcado un objetivo muy especial: "Quiero correr el Derby de Hamburgo. Es una prueba mítica y una experiencia que como jinete hay que vivir".

Doma Clásica

Juan Antonio Jiménez y Severo Jurado compitieron en en el CDI3* de Tolbert de Doma Clásica. El concurso fue también la toma de contacto de Rien van der Schaft con los jinetes españoles como nuevo entrenador.

"Es el segundo año que compito aquí y es un concurso que me gusta. Se concentran muchos caballos de todos los niveles, la organización es muy buena y el ambiente, muy agradable. Lo he disfrutado muchísimo", apuntaba Jiménez Cobo. En el Gran Premio Freestyle, Juan Antonio Jiménez y "Quartar", un hannoveriano de once años, se impusieron gracias a una reprise moderna y arriesgada que incluyó temas de Alaska, Umberto Tozzi y otros clásicos del pop. "Está en un momento de entrenamiento, de evolución... Estamos compitiendo todo lo que podemos este año para que gane experiencia. Quiero aprovechar este periodo al máximo, que evolucione y se acerque cada vez más donde puede estar", explicaba el jinete, que tiene previsto continuar con un calendario muy activo: Fontainebleau, Las Cadenas, Lier y el Campeonato de España. Después de separar su camino de "Euclides Mor", con el que compitió en París siendo el deportista más longevo de la expedición española, ahora se centra en otros caballos interesantes. "Euclides Mor" está ahora "en México con su dueña, para que pueda disfrutarlo también. Se van acoplando bien", apunta Jiménez Cobo.

Severo Jurado, con "Krones Kingston", ocupó la segunda posición. Su kür, elegante y enérgica, cerró con "It’s My Life" de Bon Jovi que le aportó un extra de emoción.