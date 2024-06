Mbappé no irá a los Juegos Olímpicos con Francia

Lo que era un secreto a voces se confirmó: Kylian Mbappé no jugará con la selección francesa los Juegos Olímpicos. Tampoco estará ningún otro madridista, al menos de momento, porque Camavinga, Tchouaméni y Mendy no aparecen en esa prelista. Thierry Henry no convocó al delantero, que será oficializado por el Real Madrid en la próximas horas.

Siempre existió la duda de las presiones de Macron y de distintos órganos públicos, pero los clubes tienen la última palabra al no ser considerados los Juegos Olímpicos un torneo dentro del calendario FIFA.

El Real Madrid envió hace un mes una carta a la Federación Francesa de Fútbol en la que confirmó que, aquellos jugadores franceses que disputen la Eurocopa, entre ellos Mbappé, no acudirían a la cita olímpica.

Las bajas de los jugadores del Madrid no son las únicas grandes ausencias. Antoine Griezmann, tampoco estará en una lista donde resalta la presencia de muchos chicos jóvenes. El Real Madrid siempre apoyó la idea de que sus jugadores se dosifiquen y estén en las mejores condiciones posibles de cara al inicio de la temporada.

La lista:

Porteros: Lucas Chevalier, Guillaume Restes

Defensas: Bafode Diakité, Maxime Estève, Bradley Locko, Castello Lukeba, Kiliann Sildillia, Adrien Truffert, Leny Yoro,

Mediocentros: Akliouche, Chotard, Desire Doué, Manu Koné, Enzo Millot, Khephrén Thuram, Lesley Ugochukwu, Warren Zaïre-Emery.

Delanteros: Bradley Barcola, Arnaud Kalimuendo, Alexandre Lacazette, Mateta, Olise, Mathys Tel.