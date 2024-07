Los medallistas olímpicos reciben sueldo vitalicio: ¿mito o realidad?

Quedan ya pocos días para que comiencen los Juegos Olímpicos de París de este año 2024, con la ceremonia inaugural celebrándose en el río Sena y empezando a las 19:30 horas del viernes 26 de julio. España, por su parte, contará con una delegación cercana a los 400 deportistas que competirán en 38 disciplinas.

Y es que entre los convocados por el Comité Olímpico Español, se encuentran leyendas del deporte nacional que saben lo que es triunfar en sus disciplinas y en los Juegos Olímpicos, como lo son, por ejemplo, Rafael Nadal, Saúl Craviotto, Ana Peleteiro o Carolina Marín, entre muchos otros.

Con ellos y con los que les han precedido, España ha conseguido la cifra de 169 medallas, siendo estas 48 de oro, 70 de plata y 49 de bronce, a la vista de los posibles éxitos que se consigan en esta edición de la competición polideportiva más famosa de la historia.

Sin embargo, y a raíz de los éxitos deportivos en los Juegos Olímpicos de España, sobre todo en tiempos recientes, existe el rumor de que aquellos que consiguen una medalla olímpica o un récord, reciben, a su vez, un sueldo vitalicio.

Carolina Marín, feliz con su medalla de oro larazon

¿Reciben un sueldo?

La respuesta corta a esta cuestión es que no, los atletas olímpicos no reciben un sueldo vitalicio en España tanto si ganan una medalla como si baten un récord. No obstante, sí que existieron iniciativas privadas para que hubiera algo ciertamente equivalente a un mencionado sueldo vitalicio, como la que hizo el banco La Caixa en los Juegos de Barcelona 1992.

Esta tenía un propósito claro: mejorar el desempeño de los atletas españoles, que acabaron ganando 22 medallas, 13 de ellas oro, lo que sigue siendo a día de hoy la cifra más alta alcanzada por la delegación nacional en unos Juegos Olímpicos.

Pero, ¿en qué consistía esta iniciativa? Esta se llamaba la Libreta Campeones, que era el equivalente a una pensión a partir de los 50 años para aquellos deportistas que lograban medallas en los Juegos, estaban entre los cinco mejores de sus respectivas disciplinas o batiesen récords de España o internacionales en el periodo entre Seúl 1988 y Barcelona 1992.

Naturalmente, la cantidad percibida variaba según el mérito cosneguido:

Oro olímpico - 100 millones de pesetas (600.000 euros).

- 100 millones de pesetas (600.000 euros). Plata olímpica - Algo más de 11.500.000 pesetas (70.000 euros aproximadamente).

- Algo más de 11.500.000 pesetas (70.000 euros aproximadamente). Bronce olímpico - Algo más de 8.300.000 pesetas (50.000 euros).

Estas eran las cantidades máximas a cobrar por cualquier deportista, pero en los deportes de equipo, estas recompensas se repartían de manera equitativa entre todos los participantes del conjunto. Finalmente, según estimaciones de la propia entidad, se formalizaron hasta 676 Libretas, con un valor estimado de 50 millones de euros actuales.