El mensaje directo de Josep Pedrerol a Guardiola tras quejarse del césped del Bernabéu

El Real Madrid-City dejó mil momentos para recordar, pero también otras anécdotas cuanto menos llamativas fuera del terreno de juego. Más concretamente en la rueda de prensa, Pep Guardiola atacó el estado del césped del Bernabéu. "No lo he pisado, pero es lo que me han dicho los jugadores. Que el presidente no se lo tome mal ni la gente se lo tome mal. El campo es espectacular, los vestuarios... Es una obra impresionante. Recuerdo que el Madrid siempre ha tenido un césped increíble, era una alfombra. Y hoy no estaba así, pero seguro que lo arreglarán", continuó el técnico.

Muchos aficionados madridistas se quejaron de estas palabras de Guardiola y lo consideran un ataque directo y una provocación. No es la primera vez que un sector del madridismo señala a Guardiola por estas presuntas faltas de respeto.

"En el City se quejan del césped del Bernabéu... IMITAN A XAVI", dijo Pedrerol al inicio del programa. Unas palabras directas a Guardiola. Fernando Sanz también habló sobre estas palabras. "Es absurdo...", matizó. Por su parte, otros como Óscar Pereiro también se pronunciaron al respecto. "No me creo nada de lo que diga Guardiola", alegó.