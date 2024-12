El mensaje de Flick a sus jugadores sobre los árbitros

Por primera vez desde que llegó el verano pasado, los jugadores del Barcelona mirarán al banquillo y no verán a su entrenador, Hansi Flick, sancionado con dos partidos por su expulsión ante el Betis. «Las últimas palabras que vaya a poder dedicar al equipo serán en el hotel», asume el entrenador alemán, que no quiere perder el foco de lo fundamental.

«Cuando el árbitro toma una decisión la tenemos que aceptar aunque no nos parezca bien. Pero entonces tenemos que jugar mejor. Eso es lo que yo quiero del equipo y de momento lo están haciendo bien. Estoy muy muy contento con este equipo porque están haciendo un trabajo excelente, no se quejan, no van corriendo a quejarse al árbitro, eso es lo que yo quiero y de momento el equipo está reaccionando», asume Flick.

La actuación del árbitro no la pueden cambiar, pero la suya, sí. Y eso es algo que ha mejorado con respecto al equipo que entrenaba Xavi. Porque el carácter del entrenador se transmite a los jugadores. «El comportamiento del equipo es fantástico, es algo que valoro positivamente, que ha cambiado respecto a años anteriores y es así como queremos mostrarnos al mundo, es así nuestra filosofía. Poner el foco en aquello que podemos hacer mejor. Nada más», admite el entrenador alemán.

«Somos humanos, todos cometemos errores. La tarjeta roja la acepto y tengo que controlar mis emociones, tengo que mejorar la gestión de las emociones y es en lo que me voy a mostrar y es lo que voy a hacer. Yo soy el responsable de los jugadores y del personal del equipo y me hago cargo», afirma Flick.

En el lugar de Flick estará su ayudante, Marcus Sorg. «Es un entrenador con muchísima experiencia, tiene un gran conocimiento del fútbol, creo en él al cien por cien, tiene las competencias necesarias para gestionar el banquillo mañana», dice Flick del segundo entrenador del Barcelona.