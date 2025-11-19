El mensaje de Josep Pedrerol tras el partido de España: "Algo falla..."

La selección española atraviesa uno de sus momentos más ilusionantes de los últimos años. Buen juego, resultados sólidos y una identidad competitiva que parece haber vuelto a conquistar a los aficionados. Sin embargo, la última imagen en el estadio de La Cartuja ha encendido las alarmas: menos de la mitad del aforo ocupado en un encuentro de relevancia internacional. Un contraste que el periodista Josep Pedrerol resumió con una frase que ha generado debate: “Estamos en el Mundial, jugamos de maravilla… y en La Cartuja menos de la mitad del aforo. Algo falla".

Las palabras del presentador de El Chiringuito resuenan en un contexto en el que la selección parece haber recuperado parte de la confianza perdida en la última década. El equipo transmite energía, ambición y una propuesta futbolística atractiva, pero esa chispa no se traslada a la grada. La falta de público en Sevilla, lejos de pasar desapercibida, se ha convertido en un símbolo de una desconexión que preocupa tanto dentro como fuera del entorno federativo.

La Cartuja, sede habitual de los partidos de la Roja en los últimos años, ha sido objeto de críticas constantes por su localización, su atmósfera fría y la dificultad para generar un ambiente acorde a la importancia de la selección. La elección del estadio –decisión sostenida por la RFEF pese a las quejas de aficionados y analistas– vuelve a quedar en entredicho tras una nueva jornada con gradas vacías. La realidad, expuesta con crudeza por las cámaras, es que la selección no logra llenar ni siquiera la mitad de un estadio que debería ser un fortín.

Entre los factores que explicarían la baja asistencia aparecen los precios de las entradas, los horarios, la accesibilidad del recinto e incluso el debilitado vínculo emocional entre el equipo nacional y sus seguidores tras años de altibajos deportivos. Sin embargo, ninguno de estos elementos parece justificar completamente una imagen tan pobre en un momento de auge futbolístico. Más que una circunstancia puntual, muchos expertos apuntan a un problema estructural que requiere un replanteamiento profundo.

En este escenario, la frase de Pedrerol actúa como un catalizador: directa, incómoda y difícil de ignorar. “Algo falla” se ha convertido en la pregunta que sobrevuela al fútbol español. Falla la sede, falla la comunicación, falla el proyecto de afición o falla una mezcla de todo. Lo cierto es que el buen momento deportivo no se ve reflejado en la respuesta del público, y esa desconexión amenaza con ensombrecer un ciclo que, sobre el césped, promete grandes cosas.

El debate está abierto y la federación tendrá que mover ficha. Porque España compite, España ilusiona… pero España necesita también una grada que la abrace. Y de momento, en La Cartuja, ese abrazo sigue sin llegar.