Drama para España: así es la lesión que puede dejar a Alcaraz sin jugar la Copa Davis

Carlos Alcaraz dio el susto tras el noveno juego de la final de las ATP Finals ante Jannik Sinner cuando solicitó asistencia médica con 5-4 en el marcador. Todavía en el primer set, explicaba lo siguiente al fisioterapeuta: "Noto el isquio muy tenso, me lo he notado ahora". Con un vendaje de compresión que le colocó tras finalizar el primer set, logró terminar el partido a un buen nivel, lo que parecía indicar que no había mayor problema pese a perder el partido.

"La idea es ir a Bolonia y ver cómo progresa el isquio", anunció el murciano tras la final. Tras la tensión por las molestias parecía una buena señal, pero, durante la noche del lunes, El Partidazo de COPE adelantó la bomba: "Carlos Alcaraz no va a jugar la Copa Davis esta semana". La información de Ángel García iba más allá: "No va a jugar ni el jueves contra República Checa, ni esperemos, semifinales y final el fin de semana".

Adelantó que las molestias no vienen de la final, donde se hicieron palpables con la atención médica, sino que las empezó a notar en el primer partido del torneo y se agudizaron en las semifinales y la final. A pesar de las declaraciones de Alcaraz, todo parece muy complicado: "Había buenas sensaciones, pero se ha hecho una resonancia magnética y ha detectado un edema muscular en el isquio derecho".

Así es la lesión de Carlos Alcaraz

El edema muscular en los isquiotibiales es una hinchazón causada por la acumulación de líquido en los tejidos musculares debido a una lesión, como una distensión muscular, como señalan varias clínicas. especializadas. El gran problema es que los síntomas incluyen dolor agudo, hematomas, dificultad para mover la pierna y sensibilidad y que de forzar la lesión puede agravarse y producirse una rotura muscular, que en el caso de Alcaraz podría hacerle perderse el Open de Australia.

Tenis.- AMP.- Alcaraz sucumbe ante el Maestro Sinner en las Finales ATP de Turín Europa Press

"Si juega, se rompe", es la frase que sale desde la Armada, según COPE y que compromete seriamente su presencia en la 'Final a 8' de Bolonia. Los músculos isquiotibiales comprenden un grupo de tres músculos que se extienden a lo largo de la parte posterior del muslo desde la cadera hasta la zona justo debajo de la rodilla. Estos músculos facilitan la extensión de la pierna en forma recta hacia atrás y la flexión de la rodilla.

Cuando cualquiera de estos músculos se estira de manera excesiva o se sobrecarga puede producirse una lesión. Precisamente, en un punto en el que fue al límite a por una bola muy abierta notó el dolor que le hizo pedir la atención médica en la gran final. El edema muscular es el paso intermedio entre no tener nada y tener un desgarro, señala el Hospital Clínico Universidad de Chile. Carlos Alcaraz se iba a probar en el entrenamiento del miércoles, pero eso ha quedado descartado.

Estos tenistas jugarán los cuartos ante República Checa

Carlos Alcaraz es la gran estrella de la Armada y ahora David Ferrer tiene que cambiar su plan inicial. Jaume Munar y Pablo Carreño, último convocado por el capitán, disputarán los individuales mientras que Marcel Granollers y Pedro Martínez defenderán a España en el dobles ante una República Checa con tres nombres muy peligrosos como son Jiri Lehecka, Jakub Mensik y Tomás Machac, entrenados por el histórico Tomas Berdych.

Tenis/Davis.- España jugará los cuartos de la Final a 8 de la Copa Davis el jueves 20 de noviembre en sesión matinal Europa Press

El histórico tenista checo tiene claras sus preferencias sobre la presencia de Carlos Alcaraz, como anunció en una entrevista en Marca: "Es una respuesta muy simple. Si Carlos está en el equipo nuestro rival es extremadamente complicado. Si no está va a ser una gran pérdida para ellos. Prefiero que no juegue, pero yo no puedo controlar eso. Vamos a ver. Esté o no esté, nosotros vamos a estar listos".