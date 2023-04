El mensaje más contundente de Sergio Llull: "Asumo mi responsabilidad"

La pelea entre los jugadores del Real Madrid y los del Partizán abre un debate sobre este tipo de actos en el deporte. El comienzo fue una falta antideportiva de Llull sobre Kevin Punter. Ese fue el inicio y el final ya se conoce.

El propio Sergio Llull quiso explicar lo sucedido mediante un mensaje en sus redes sociales. "Lo de anoche no debe ocurrir nunca en una cancha de baloncesto. Asumo mi responsabilidad por hacer esa dura falta que desencadenó el desastre posterior. Mis disculpas a todos los aficionados al baloncesto", afirmó el jugador. Muchos aficionados le apoyaron con mensajes de ánimo.

Ahora será el Juez Único de la Euroliga debera valorar las posibles sanciones. De momento, la serie se reanudará el martes dos de mayo en el Stark Arena de Belgrado.

"Todos entonamos el 'mea culpa' y pedimos perdón, pero hay que entender que los jugadores están a muchas pulsaciones", afirmó Chus Mateo después del partido. No se recuerda ningún hecho similar durante los últimos años en competición europea. Por su parte, Obradovic también analizó este suceso. "No sé qué puedo decir. Está en manos de árbitros y Euroliga. Creo que lo que ha ocurrido no es bueno para el basket, ni para la imagen de Real Madrid ni del Partizan. No puede pasar esto nunca más. Desde este momento voy a intentar calmar a toda la gente en Belgrado. Que no vayan a hacer nada. Cada día voy a repetir esto. Necesitamos hablar de baloncesto. Cuando se habla de baloncesto no hay nada mejor", concluyó.