Las misteriosas muertes que planean sobre la "Super Bowl": hallan los cuerpos congelados de tres fans de los Chiefs

No es un capítulo de una serie policíaca. Es real y mantiene en vilo a la Super Bowl. Cuatro aficionados de los Chiefs quedaron en la casa de uno de ellos para celebrar el triunfo de su equipo ante Los Angeles Chargers. Pocos días después la Policía descubrió los cadáveres congelados en el domicilio de Jordan Willis, el anfitrión de la cita.

Las familias de los tres aficionados de los Kansas City Chiefs que murieron misteriosamente en el patio trasero de la casa de su amigo buscan respuestas desesperadamente pero el misterio sigue rodeando el caso. Más de tres semanas después de que Clayton McGeeney, de 36 años; David Harrington, 37 años; y Ricky Johnson, de 38 años, fueron encontrados muertos congelados detrás de una casa en Kansas City , Missouri ,las autoridades emitieron un comunicado diciendo que las causas no se han esclarecido y que no se sospecha de ningún crimen.

Sin embargo, quedan preguntas sin respuesta sobre por qué los cuerpos fueron encontrados el 9 de enero, dos días después de que los hombres fueron vistos por última vez, o cómo el propietario Jordan Willis no escuchó a los preocupados familiares que llamaron a su puerta después de no tener noticias de McGeeney, Harrington y Johnson. El abogado de Willis, John Picerno, ha dicho que su cliente no tuvo nada que ver con la muerte de sus amigos, mientras que las autoridades han negado categóricamente que estén investigando las muertes como homicidios. Pero, ¿Qué impidió que los tres hombres buscaran refugio del implacable frío invernal de Missouri?

Con los resultados de la autopsia y toxicología aún pendientes, estas son las dudas que mantienen el vilo a los familiares:

-Los tres hombres llegaron a la casa de su amigo poco después de las 9 de la noche del 7 de enero para celebrar un partido en el que los Kansas City Chiefs derrotaron a Los Angeles Chargers. Willis asegura que se fue a dormir se fue a la cama mientras sus tres amigos seguían en su casa. Se desconoce a qué hora y por qué salieron los hombres.

_ ¿Cómo murieron los tres hombres? No se han publicado oficialmente la causa ni la forma de la muerte, a la espera de los resultados de la autopsia. Sin embargo, los investigadores apunta a que McGeeney, Harrington y Johnson murieron de hipotermia. Ese fin de semana, Kansas City registró temperaturas bajo cero que alcanzaron los diez grados. No está claro durante cuánto tiempo los hombres permanecieron en el frío, o si intentaron buscar refugio dentro de la casa del Sr. Willis u otras propiedades cercanas.

-´¿Por qué se necesitaron dos días para encontrar los cuerpos? Los hombres fueron encontrados en la propiedad del señor Willis el 9 de enero, dos días después de su llegada. Y la actitud del amigo de los fallecidos inquieta a las familias de las víctimas. SEgún su abogado, Willis no sabía que sus seres queridos habían estado tratando de localizar a sus tres amigos desaparecidos. “Dos personas vinieron a su casa; sin embargo, no los escuchó porque duerme con auriculares y un calentador ruidoso”, añadió Picerno. "Una de esas personas, la esposa de uno de los fallecidos, intentó comunicarse con él a través de Facebook Messenger, desafortunadamente, no vio el mensaje hasta que la policía se comunicó con él".

- Otro de los interrogantes es por qué no trataron de resguardarse en su coches que estaban estacionados fuera de la casa. Las autoridades no han confirmado si McGeeney, Harrington y Johnson tenían llaves o si intentaron entrar a los vehículos.

Tres semanas después. Los resultados de toxicología aún están pendientes y las autoridades están investigando si hubo alcohol o drogas involucradas.