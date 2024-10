Monólogo de Bastianini y golpe en la mesa de Jorge Martín ante Bagnaia

Jorge Martín se está creyendo que puede ser campeón del mundo y lo ha demostrado en la Sprint de Tailandia, donde no se ha conformado con ir a rueda de Pecco Bagnaia y le ha dado un hachazo para robarle el segundo puesto y meterle otros dos puntos en la clasificación general. La carrera corta en el Chang International Circuit fue un monólogo impecable de Bastianini, que ha tenido uno de esos días en los que es inalcanzable. Cuando la "Bestia" está inspirada no hay mucho que hacer para el resto, y eso fue lo que sucedió. Que se puso primero nada más empezar y se escapó con muchísima facilidad y sin cometer un fallo.

Marc Márquez no ha tenido las mejores sensaciones y no pudo pasar de un cuarto puesto que le lleva a ceder puntos con Enea en la pelea por el tercer lugar del campeonato de MotoGP.

Pero lo más importante es la lucha por el título y ahí Martín se está creciendo mucho. Lo ha demostrado en este Sprint, donde no se ha pensado el adelantamiento sobre Bagnaia y ha tomado riesgos con los fuera de límites, que le podían haber costado una sanción. "Confío en mí, ha sido la carrera más difícil de toda la temporada. Hacía mucho calor detrás del resto de pilotos. En la primera vuelta preferí ir largo y no caerme, luego he recuperado posiciones. He conseguido el objetivo de hoy, la carrera larga será muy distinta y espero poder hacer lo mismo", decía Jorge en su versión más valiente, sin titubear en ningún momento a pesar de la caída en la Q2.

Su misión era marcar a Bagnaia, pero ha decidido pasar al ataque y suma dos puntos más de ventaja en la clasificación. Ahora son 22 puntos los que le separan de Pecco y las matemáticas dicen que si es segundo en las cinco carreras que faltan sería campeón del mundo sin necesidad de ganar más.