El motivo político por lo que este futbolista español se ha negado a fichar por Arabia Saudí

El dinero de Arabia Saudí tienta a todos los grandes futbolistas del mundo y es muy complicado no caer ante la llamada de ofertas impresionantes. Incluso equipos que no están en la primera división de la competición de Arabia pueden permitirse ofertas que no se pueden igualar en Europa. Esta vez, según ha asegurado el Mundo Deportivo, has sido Sergi Roberto el tentado para dejar el fútbol europeo y marcharse para allá. Pero uno de los más clásicos del club azulgrana. rechazó una oferta del Al Qadsiah, que ahora está entrenando Míchel, el ex futbolista del Real Madrid y entrenador de varios equipos. Su equipo que lidera la División 1 y, por tanto, tienes posibilidades de subir a la Saudi Pro League.

A pesar de la atractiva propuesta económica y deportiva, Sergi Roberto decidió no aceptarla por motivos personales. Su esposa, Coral Simanovich, es una modelo estadounidense de familia israelí, y ahora mismo, con el ataque de Israel a Palestina y con el apoyo de los países árabes, Sergi Roberto cree que no es lo mejor para ellos, para su familia, vivir ahora en Arabia Saudí con toda la tensión política,

Su esposa, Coral Simanovich es una modelo muy importante en el mundo de los modelos y ha sido una gran compañía para Sergi Roberto. Pero no va a renunciar a su pasado en Israel por mucho dinero que llegue de Arabia “Cuando terminé en el ejército, me centré en la moda. Estudie en la Universidad de Ramant Gan, una de las diez mejores del mundo en ese campo”, explicaba en alguna entrevista.

"No me importa que me llamen ‘WAG’ ya que me enorgullece ser la mujer de Sergi, aunque en España se me conoce también por mi trabajo y me siento muy respetada", aseguraba cuando contaba cómo se conocieron, tras unos primeros contactos por Instagram: "Después pasamos a WhatsApp y las videollamadas, y finalmente viajé a España para conocernos. A partir de ahí, empecé a venir casi cada semana".