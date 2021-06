Deportes

Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) protagonizó el gran susto de la jornada en la sesión de entrenamientos de Assen. El piloto español sufrió una fuerte caída, pero sin consecuencias graves. Márquez, a pesar del fuerte golpe, pudo regresar a su taller tranquilamente, seguramente con las lógicas molestias por el mismo, y al aparecer las primeras gotas de lluvia decidió no salir a pista para no arriesgarse a un nuevo percance. El piloto de Repsol Honda RC 213 V sufrió una fuerte caída en la curva once del trazado neerlandés al recuperar adherencia el neumático trasero de su moto y el latigazo de la misma lo lanzó por los aires, con lo que se propinó un fuerte golpe y dio varias vueltas con su cuerpo sobre la grava, pero afortunadamente pudo abandonar el circuito por su propio pie.

¡Tremenda volada de @marcmarquez93! Su novena caída del año cuando rodaba a 130 km/h 😰



Por suerte, se levantó por su propio pie 🙏 — DAZN España (@DAZN_ES) June 25, 2021

Otro español, Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1), fue el protagonista de la primera jornada del Gran Premio de los Países Bajos. Viñales dijo que usaría exactamente la misma puesta a punto que su compañero de equipo Fabio Quartararo, dado que en Yamaha no le sabían dar soluciones a su bajo rendimiento, y lo cierto es que tanto por la mañana como por la tarde, el de Yamaha fue el más rápido en la categoría, hasta que apareció la lluvia y muchos pilotos decidieron tomárselo con mucha calma.