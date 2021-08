Deportes

Nadie esperaba la respuesta que ha dado Pedrosa en DAZN a la pregunta de si no le está entrando el gusanillo de volver a competir el curso que viene en MotoGP. “¿Volver?”, ha contestado como sorprendido, para luego quedarse callado. “No digo nada”, ha añadido ante la sugerencia de que todavía quedan algunos huecos libres en la parrilla de la máxima categoría en 2022.

"¿No te entra el gusanillo de volver?"



🗣 @26_DaniPedrosa: "No digo nada"



La posibilidad de que Pedrosa regrese parece muy remota, aunque esta enigmática respuesta pueda abrir espacio a la especulación y, sobre todo, a la ilusión de muchos aficionados. De momento habrá que quedarse con este fin de semana y su reaparición, que es todo un lujo, porque como sucede con los equipos de fútbol que fichan de entrenador a una gran ex estrella, KTM tiene a su mejor piloto en el banquillo. Pedrosa es una leyenda de MotoGP y un probador sideral para la marca austriaca, que ya lleva tiempo notando los beneficios de tener a alguien como él en contacto con los ingenieros.

Este fin de semana, Dani está de vuelta en el Mundial después de casi tres años retirado gracias a una invitación. Y como no es un regreso cualquiera, la organización le preparó una rueda de prensa especial y en solitario el jueves en el Red Bull Ring. «No sé si se me despertará el espíritu competitivo», decía el triple campeón del mundo, que no necesitó conseguir el título en la categoría reina para ser uno de los más grandes.

«Tengo una sensación mixta, entre cosas nuevas y otras que siento que ya he vivido. Hay que adaptarse a cómo se corre hoy en MotoGP para poder trasladar esas sensaciones a mis test», contaba en el que es su primer Gran Premio con otra marca que no sea Honda. Con los japoneses consiguió 31 triunfos y fue tres veces subcampeón mundial. Al final de la temporada 2018 decidió colgar el casco, satisfecho con los resultados conseguidos y demasiado desgastado por todos los huesos que se rompió al caerse de la moto. Las lesiones fueron duras con él y seguramente no hay una parte del cuerpo que no le duela a sus 35 años.

Necesitaba parar y hacer otras cosas, como dedicarse a su otra gran pasión, el surf. Después de respirar un poco aceptó la oferta de KTM para ser probador, porque quizá no hay nadie que entienda tan bien los problemas de las motos y sea capaz de solucionarlos hablando con la fábrica. Después del triunfo de Oliveira esta temporada en Montmeló, Dani se llevó una ovación enorme al entrar en el box, en reconocimiento a su aportación para que las máquinas naranjas estén delante. «Su regreso está siendo fantástico, no es fácil ir tan fuerte después de tanto tiempo», le felicitaba Rossi, que revivió viejos momentos con Pedrosa. El «26» estuvo cerca de meterse en la Q2 (saldrá 14º) y ha sido la mejor KTM en tres entrenamientos.