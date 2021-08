Maverick pide perdón a Yamaha: “Piloté de manera errónea”

Deportes

Después de un par de días de silencio, Maverick Viñales ha tomado la palabra después de su suspensión por haber intentado romper el motor de su Yamaha en las últimas vueltas del Gran Premio de Estiria. El español está arrepentido y triste. “Es una situación muy difícil, me siento triste, tengo alma de guerrero y me gustaría estar en pista. En la segunda carrera del domingo todo se torció, fueron unas últimas vueltas muy complicadas para mí, sentí una frustración muy grande, una explosión de emociones”, decía en las micrófonos de DAZN.

Viñales y su manager decidieron optar por el arrepentimiento tras lo sucedido, en busca de arreglar una situación que pintaba muy complicada para él desde el punto de vista jurídico. Yamaha le ha dejado fuera del GP de Austria, pero no ha comunicado todavía si sus planes son prolongar el castigo e incluso impedir que vuelva a subirse a la M1.

“Quiero pedir disculpas a Yamaha, porque piloté de manera errónea en las últimas vueltas y realmente fue por la frustración y emociones difíciles de contener. La decisión de Yamaha la respeto, soy piloto Yamaha todavía, me siento triste realmente, no me gusta que las cosas vayan así. Ambas partes somos buenas personas y todos queremos estar contentos y felices”, insistía en un tono conciliador.

“Es una frustración de largo tiempo que me ha costado asimilar. Pido perdón a Yamaha por estas últimas vueltas. Por el momento mi manager está en contacto con el equipo. No puedo decir nada más”, cerraba con gesto serio desde el Red Bull Ring, donde ha estado tanto el viernes como el sábado, aunque sin poder competir.

Yamaha agradece las disculpas, pero se mantiene firme

La marca japonesa sigue sin hablar mucho del tema. Se han limitado, por ahora, a agradecer las palabras de disculpa de su piloto, aunque no han anunciado la decisión que tomarán con él después de que termine el GP de Austria.

Después, hay dos semanas de parón hasta el fin de semana del 29 de agosto, cuando el Mundial llega a Silverstone. La duda es si Maverick podrá volver a pilotar allí y acabar la temporada o el castigo es mayor y no vuelve a ponerse el mono con los colores del equipo oficial de Yamaha.