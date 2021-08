Deportes

Yamaha ha anunciado en un comunicado que suspende de manera fulminante a Maverick Viñales, que no podrá correr este fin de semana el Gran Premio de Austria. La marca asegura también que nadie lo va a sustituir. La guerra entre su equipo y el piloto catalán parece que no ha terminado con la confirmación de que separarán sus caminos a final de temporada y no se completará el año de contrato que tiene pendiente.

Hay mucho más detrás de una relación rota y que ahora ha provocado que Maverick sea apartado de la competición este fin de semana. Yamaha explica en su nota que ha analizado de manera profunda estos días los datos de telemetría de la moto para buscar la causa del comportamiento irregular de la misma durante el pasado fin de semana en el Red Bull Ring.

La conclusión a la que han llegado es que fue el piloto el que “con alguna maniobra pudo causa un grave daño al motor de su YZR-M1, lo que pudo ponerlo a él en serio peligro y también al resto de pilotos de MotoGP que participaban en la carrera”.

La moto de Maverick tuvo un problema justo antes de que arrancara la vuelta de calentamiento, aparentemente se paró de repente, y tuvo que salir finalmente desde el “pit lane”. Esto condenó las opciones de Viñales, que reconocía no saber qué había sucedido y el porqué de que el motor se apagara.

Ahora es el equipo el que le acusa de haber hecho algo intencionadamente para causar daño al motor y por eso el duro castigo de apartarlo del Gran Premio de Austria y el reservarse más acciones de cara al futuro. La duda ahora es saber si Viñales va a volver a correr con Yamaha o esto ha puesto definitivamente el punto final a su relación.

El próximo curso el español va a seguir en MotoGP, porque ya ha reconocido que no tiene pensado tomarse un año sabático, y lo más probable es que pase a ser compañero de Aleix Espargaró en Aprilia.